David Almeida lança o “#SouManaus Passo a Paço 2023” e anuncia atrações nacionais

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na noite desta quinta-feira (13), o lançamento oficial do “#SouManaus – Passo a Paço 2023”. O maior evento de artes integradas do Norte do país é coordenado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e acontecerá na área portuária da cidade, no centro histórico da capital, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

“Nós estamos diante de um grande evento para a cidade de Manaus. Estamos nos esforçando para dar a Manaus o que há de melhor em arte, cultura, entretenimento, empreendedorismo e gastronomia. Tudo isso engloba esse grande evento chamado #SouManaus, que também vamos tratar como #SouAmazon para vender ao mundo. Nós temos mais de 600 artistas locais nas três noites do evento, temos um espaço de 44 mil metros quadrados, onde serão todas as apresentações. Assim, a nossa expectativa é de 200 mil pessoas por dia. Tenho certeza que, mais uma vez, o festival entrará para a história”, enfatizou Almeida.

No total, o evento reunirá 12 artistas nacionais e mais de 600 locais. O hall dos nacionais, já haviam sido confirmados: Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca, Zeca Pagodinho, Humberto Gessinger, Léo Magalhães, Marina Sena, e Kevin o Chris. Nesta quinta-feira, o prefeito David Almeida anunciou as presenças do sertanejo Murilo Huff e a banda de rock Biquíni Cavadão, com as atrações religiosas: Padre Fábio de Melo, Isadora Pompeo, Israel Salazar e Somos Amém / Casa Workship.

O chefe do Executivo municipal destacou que, nesta edição, a Prefeitura de Manaus contará com a ajuda de patrocinadores. Assim, David Almeida afirmou que nenhum recurso público será gasto nos cachês dos artistas.

“Nós estamos nos esforçando e em negociações diárias. Buscamos apoio de três grandes produtores de eventos de Manaus. Nós temos o ok com vários patrocinadores e com essa quantidade, nenhum centavo de recurso público será gasto com o cachê dos artistas. Todos serão pagos pelos patrocinadores”, salientou David.

Atração Internacional

O prefeito de Manaus ainda afirmou que a gestão municipal negocia com uma grande atração internacional. A expectativa é que seja anunciada nos próximos dias, pelas redes sociais.

Números

Em 2023, a expectativa do #SouManaus Passo a Paço é superar o público de 2022, que atingiu a marca recorde de 380 mil pessoas. Na edição de 2019, o evento concentrou 201 mil pessoas ao longo da programação. No ano anterior, mais de 93 mil pessoas estiveram no festival. Em 2017, reuniu 50 mil pessoas. Já em 2016, levou 64 mil pessoas ao centro histórico de Manaus. Em 2015, ocorreram as duas primeiras edições do Passo a Paço, com público estimado em 63 mil pessoas.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a população manuara pode ter certeza que essa será a melhor edição de todos os tempos.

“Esse é o maior evento do Norte do país de artes integradas, o segundo maior do Brasil. Estamos trabalhando para continuar crescendo a cada edição. O #SouManaus é um evento cultural e turístico, está colocando a capital amazonense no cenário nacional e internacional dos grandes festivais. Tudo isso só se faz com muito investimento e coragem, e transformar o turismo na mola propulsora de Manaus é uma missão dada pelo prefeito David Almeida, que nos exige o melhor. Por isso, tenham certeza que teremos o melhor #SouManaus de todos os tempos”, finalizou.

Transmissão

De forma inédita, a Prefeitura de Manaus montou telões em três pontos estratégicos da cidade para divulgar o line-up de atrações, que promete fazer desta edição do festival o maior de todos. Um desses locais foi o Terminal de Integração da Cidade Nova (T3), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde o público pode acompanhar simultaneamente o anúncio das atrações.

Quem passou pelo T3, nesta quinta-feira, foi o assistente de atendimento, Thiago Luis Coelho, 33 anos, que participou da última edição do #SouManaus e enalteceu o festival. Ele não escondeu a empolgação com os artistas confirmados.

“As atrações anunciadas são bem interessantes, eu gosto bastante de Léo Magalhães, Murilo Huff, Kevin o Chris. Então, eu acredito que vai ser um festival incrível novamente, porque ano passado nós tivemos um festival muito bom também. E agora esse vai superar as expectativas”, disse.

A costureira Adriele Souza, 25 anos, que mora no bairro Lagoa Azul, também acompanhou o anúncio direto do terminal e declarou qual atração está na expectativa de assistir.

“Para este ano, eu estou muito ansiosa para ver Kevin o Chris. Ano passado, foram sensacionais as atrações, principalmente a Joelma, que gosto bastante e para esse a expectativa está a mil”, contou a jovem.

Também foram montadas estruturas na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste e no Auto Posto 700, que fica na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

Durante o anúncio das atrações, houve ainda panfletagem com informações sobre o festival.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Artistas visuais procuram Vereador Peixoto para visibilidade no festival cultural “Sou Manaus”

Joelma faz show no esquenta do #SouManaus 2023 no dia 30 de julho

Festival #SouManaus Passo a Paço 2023 é divulgado no Turistódromo, em Parintins