Arrascaeta, do Flamengo, recebe proposta do clube saudita Al-Nassr

O Al-Nassr, que recentemente tirou o técnico Luís Castro do Botafogo, pode levar mais um nome do futebol brasileiro. De acordo com o empresário André Cury, o clube saudita, onde joga Cristiano Ronaldo, fez uma proposta para contratar De Arrascaeta, do Flamengo.

Em entrevista ao “Charla Podcast”, Cury não deu mais detalhes da proposta, mas disse que o dinheiro não é problema para os árabes.

“Tem uma proposta do Al-Nassr pelo Arrascaeta, time do Luís Castro. O valor depende do humor dos caras, o céu é o limite para eles”, afirmou o empresário.

O Al-Nassr, no entanto, está impedido de registrar novos jogadores. O clube foi punido pela Fifa por uma dívida de 2018, referente à contratação do atacante Ahmed Musa, junto ao Leicester-ING. Segundo o jornal espanhol “As”, a dívida é de cerca de 460 mil euros (R$ 2,4 milhões).

*Com informações da CNN

Leia mais:

Flamengo derrota Athletico por 2 a 0 e avança para quartas da Copa do Brasil

Após pesagem oficial, atletas estão prontos para 14ª edição do Amazon Talent MMA

Apresentação de Messi no inter Miami pode ter show de Shakira e Maluma