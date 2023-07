Calleri marca duas vezes em goleada do São Paulo contra o Santos

Argentino se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro do clube com 57 gols

O São Paulo não tomou conhecimento do Santos e venceu o clássico San-São, por 4 a 1, neste domingo (16), no Morumbi, em jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Tricolor Paulista foram marcados por Calleri, duas vezes, David e Alexandre Pato. Marcos Leonardo descontou, de pênalti, para o Peixe.

Com a goleada no clássico, o São Paulo chegou aos 25 pontos e entrou de vez na briga pelo G4. Já o Santos estacionou nos 16 pontos e permanece na segunda metade da tabela.

O Tricolor Paulista volta a campo contra o Cuiabá, fora de casa, no sábado (22), às 18h30 (de Brasília). Já o Peixe recebe o líder Botafogo, no domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro.

O jogo

Jogando em casa, o Tricolor paulista partiu para cima no começo do primeiro tempo, mas encontrava dificuldades paea encontrar espaços na defesa santista. O primeiro lance capital saiu apenas aos 21 minutos.

Após cobrança de falta, Calleri foi derrubado por Joaquim na área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio argentino inaugurou o placar para o São Paulo.

O segundo do Tricolor paulista quase no fim da etapa inicial. Aos 45 minutos, Alisson cruzou com precisão, para Calleri empurrar, de cabeça, para o fundo do gol santista.

O domínio do São Paulo no primeiro tempo se repetiu na etapa final, mas o placar inalterado até os minutos finais da partida. Aos 34 minutos, Nestor recebeu de Juan e cruzou para David completar para as redes.

E ainda havia tempo para mais festa do Tricolor. Aos 42 minutos, Alexandre Pato fez boa jogada individual, tabelou com David e tocou na saída de João Paulo, para marcar o seu primeiro gol neste retorno ao São Paulo.

O Santos ainda conseguiu descontar, aos 47 do segundo tempo, com Marcos Leonardo, de pênalti.

São Paulo 4 x 1 Santos

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington (Caio); Méndez, Alisson (Nestor) e Michel Araújo; Juan (Pato), Luciano (Erison) e Calleri (David). Técnico: Dorival Júnior

Santos: João Paulo; João Lucas, Messias (Balieiro), Joaquim e Dodô; Dodi, Sandry (Camacho (Kevyson)) e Lucas Lima (Deivid); Lucas Braga (Patati), Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Felipe Endres (auxiliar)

Gols: Calleri, aos 21 do 1ºT e 45 do 1ºT, David, aos 33 do 2ºT, e Pato, aos 42 do 2ºT (São Paulo); Marcos Leonardo, aos 47 do 2ºT (Santos)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 16 de julho de 2023 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Alisson, MIchel Araújo (São Paulo); Messias, Mendoza, Sandry, Joaquim, Kevyson (Santos)

Público: 58,127 pessoas

Renda: R$ 3.304.056,00



*Com informações da CNN Brasil

