Deputado Thiago Abrahim realiza ação em Maués com mais de 3 mil atendimentos

Maués (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) e sua equipe estiveram no município de Maués neste final de semana, onde realizaram mais de 3 mil atendimentos nas áreas jurídica, de saúde e de cidadania, entre outros.

“Agradeço a todos os amigos e colaboradores do nosso time que se empenharam para que essa ação pudesse ser realizada. Agradeço toda a confiança do povo de Maués no meu trabalho e minha retribuição é com mais trabalho. Nesta ação, tivemos emissão de Carteira de Identidade, certidão de nascimento, atendimentos médicos, corte de cabelo, manicure, pedicure, entre outros”, disse Abrahim.

A ação social foi realizada em parceria com o Governo do Estado, através da Defensoria Pública do Estado e as Secretarias de Assistência Social; Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Segurança Pública. Também foram realizados serviços em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e palestras em parceria com o Sebrae.

“Fico muito feliz pelo deputado ter trazido essa ação para Maués, principalmente o atendimento médico. E mais feliz ainda porque todos foram atendidos. Sou indígena, do Baixo Urupadi, da Comunidade Monte Carmelo e só tenho a agradecer”, disse a indígena Muriru, 55.

Nesses seis primeiros meses de mandato, o parlamentar solicitou através de requerimentos um polo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, o +Pelci, a construção de um Hemonúcleo e o aumento do efetivo de policiais para o município de Maués.

*Com informações da assessoria

