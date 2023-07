Fãs da Barbie ‘encontram’ boneca em cenários especial preparado em shopping de Manaus

Já está funcionando no shopping um espaço com cenários instagramáveis inspirados na personagem

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping preparou uma ação especial para os fãs da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Já está funcionando no shopping um espaço com cenários instagramáveis inspirados na personagem, além de oficinas infantis e encontros com diferentes versões da Barbie e o boneco Ken.

A ação marca a estreia no cinema do filme “Barbie”, nesta quinta-feira (20). O espaço do Amazonas Shopping vai funcionar até o dia 6 de agosto, no segundo piso, ao lado da loja Sergio’s, no corredor central.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a personagem atravessa gerações, das mães às crianças, todos adoram a Barbie.

“É uma boneca com centenas de versões e que mostra para crianças e adultos que todos podem sonhar e ser o que desejarem. Estamos trazendo o universo da Barbie para o shopping, para que todos possam se divertir”, destacou.

Nos espaços instagramáveis o público vai poder registrar fotos em cenários com quarto, castelo, camarim, entre outros. Na quinta-feira (20), a partir das 14h, haverá distribuição de algodão doce e balões para as crianças até 10 anos.

Os fãs também vão poder encontrar e tirar fotos com a Barbie e Ken, na quinta-feira (20), sábado (22) e domingo (23), nos dias 29 e 30 de julho e 05 e 06 de agosto. Das 14h às 18h o encontro será com as versões da Barbie tradicional e Barbie Presidente. Já das 16h às 20h estarão no espaço a Barbie tradicional e o Ken Patinador.

Outra atração do espaço são as oficinas infantis e de maquiagem, que acontecem sempre de quinta-feira a domingo, das 16h às 20h.

Filme

Para quem ainda não adquiriu o ingresso para o filme “Barbie”, o cinema Kinoplex do Amazonas Shopping abriu sessões extras. Os interessados podem conferir os horários e adquirir a entrada pelo site https://www.kinoplex.com.br .

No filme da boneca mais famosa do mundo, o público vai acompanhar o dia a dia em Barbieland – o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da personagem vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Porém, uma das bonecas, interpretada pela atriz Margot Robbie, começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras.

Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela é expulsa de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca – pelo menos ela está acompanhada de seu fiel e amado Ken, que parece cada vez mais fascinado pela vida no novo mundo. Enquanto isso, Barbie tem dificuldades para se ajustar, e precisa enfrentar vários momentos nada coloridos, até descobrir que a verdadeira beleza está no interior de cada um.

*Com informações da assessoria

