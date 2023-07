Suspeito de assalto é morto a tiros no Cidade de Deus, em Manaus

Arma falsa e uma quantia em dinheiro foram encontrados com o suspeito

Um suspeito de assalto, que não teve o nome revelado, foi morto a tiros na rua Espigão, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, durante a tarde de quarta-feira (18).

Segundo as testemunhas, o homem estava cometendo assaltos com outro comparsa em uma motocicleta, quando a dupla foi perseguida por outras pessoas que estavam em outra moto. Os homens atiraram contra o suspeito, que ferido, caiu do veículo e morreu. O comparsa dele fugiu.

Foram encontrados com o morto, um simulacro de arma de fogo e uma quantia de dinheiro. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

