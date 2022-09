Suposto assaltante é assassinado no bairro Nova Cidade

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado pela polícia foi brutalmente assassinado na noite desta quarta-feira (21), por volta das 21h, na rua Secundária Oito, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de moradores, o homem estava supostamente cometendo assaltos na área quando foi alcançado pela população e violentamente espancado a pauladas. Ele também teria sido ferido com estocadas.

O homem agonizou em via pública e não resistiu aos ferimentos. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local constatar o óbito.

A área foi isolada por policiais militares da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionaram as demais equipes competentes. Ninguém reconheceu o homem e ele não possuia nenhum documento de identificação.

Após a perícia, o corpo dele será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas do crime devem auxiliar a polícia com mais detalhes da dinâmica do caso.

A investigação ficará a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

