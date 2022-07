Suposto assaltante é morto por justiceiro na Zona Leste da capital

Manaus (AM) – Após realizar um assalto na tarde desta quinta-feira (14), em uma panificadora, Willian Pereira da Costa, de 25 anos morreu após ser atingido a tiros por um suposto “justiceiro”, na rua Dendê, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital.

As informações repassadas para os policiais militares da 25º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dão conta de que William estaria na companhia de um comparsa não identificado, cometendo assaltos à uma panificadora no endereço mencionado, no momento em que um suposto “justiceiro” viu a ação criminosa e logo em seguida iniciou uma série de disparos de arma de fogo contra a dupla.

Ainda conforme as informações, os dois homens tentaram fugir, e ao chegarem na rua das Palmeiras, eles desceram da motocicleta para fugir a pé, porém. Devido aos graves ferimentos, William não conseguiu empreender fuga e caiu na calçada de uma residência e agonizou até a morte no local.

“Foi informado que ele estava comente do assalto à uma panificadora aqui na rua Dendê, e foi alvejado por uma pessoa desconhecida. Na tentativa de fugir ele veio a tombar aqui nesse local. O que deu pra ver de imediato, visto que não podemos mexer no cadáver, é que ele foi alvejado no lado esquerdo do peito, provavelmente por uma arma caseira ou espingarda, há várias perfurações nesse local” , explicou o Subtenente PM M. Viana.

Segundo informações de testemunhas, o comparsa de William conseguiu fugir apesar dos inúmeros ferimentos. A polícia trabalha na tentativa de identificar a identidade do segundo baleado, bem como, a identidade do suposto “justiceiro”.

A equipe da 25º Cicom isolou a área em que o corpo ficou caído ao chão, e em seguida acionou os órgãos que farão os trabalhos de investigação, onde os agentes de perícia irão levantar os dados das quantidades de disparos em que o homem foi alvejado.

Além disso, a Polícia Militar (PM) informou que WIlliam já tinha passagem por crimes de roubo e cárcere privado. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo de WIlliam. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

