Homem é assassinado a facadas pelo ex-marido da atual namorada no AM

Novo Airão (AM) – Um homem identificado como Daniel Barbosa Ferreira, de 36 anos, foi assassinado a facadas na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, em Novo Airão, interior do estado do Amazonas.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil (PC), o suspeito de ter matado Daniel é o ex-marido da atual namorada da vítima.

A mulher contou que o suspeito abordou Daniel e começou o agredir, momento em que desferiu ao menos três facadas na vítima e fugiu na sequência.

O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. O corpo da vítima foi encaminhado para o necrotério do município.

Leia mais:

Homem é morto a tiros ao reagir a assalto na saída de drogaria em Manaus

Homem é assassinado enquanto vendia churrasco em Manaus

Homem é assassinado com mais de 10 tiros na Zona Sul de Manaus