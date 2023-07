Única mulher candidata à presidência do Garantido, Ida Silva lança campanha oficial em Parintins, neste sábado (22)

Parintins (AM) – Neste sábado, 22 de julho, acontece em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) o lançamento oficial da campanha “A Baixa Está Unida!” da candidata, Ida Silva, à presidenta da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG). O evento ocorrerá na “Casa do Paulista”, localizada na rua Armando Prado, nº3486, a partir das 19h. O local é um reduto tradicional dos torcedores “perrechés” praticamente encravado na Baixa de São José, berço histórico do Garantido, residência do saudoso Sandro Putnoki.

O anúncio oficial terá a apresentação das propostas, quando a candidata discorrerá sobre a necessidade da reforma do estatuto da Associação Folclórica e a urgência na aquisição de um galpão para confecção de alegorias, próximo ao bumbódromo, entre outras não menos importantes. São esperados sócios e torcedores apoiadores da candidatura da empresária.

“Fizemos o anúncio em Manaus para imprensa da nossa candidatura, que foi bem aceita por todos. Temos o diferencial de estarmos a frente de tudo que nos propomos sem medo e, agora, não poderia ser diferente. Estamos ansiosos com o lançamento em Parintins. Temos certeza que será sucesso”, analisa Ida.

De acordo com Philipe Angelim, um dos coordenadores da campanha de Ida Silva, tudo está preparado para o evento, que promete reunir aqueles e aquelas que acreditam na força da mulher como gestora de um novo tempo ao Boi da Baixa do São José. “Vamos realizar um encontro com a militância e apoiadores da Ida. Gente que acredita que uma mulher pode dar melhor direção ao boi Garantido”, declarou.

O coordenador está otimista quanto à reunião. “A Ida Silva é a cara da Baixa de São José. É torcedora, batuqueira, sócia e incentivadora do Garantido. Todos sabem quem é ela e sua origem de parintinense apaixonada”, destacou.

Conceito e simbologia

Chico Holanda, também coordenador da campanha de Ida Silva, analisa que a candidata traz inúmeros diferenciais para se destacar dos demais candidatos. “Ela é a presença da mulher corajosa que enfrentou trabalhadores descontentes em 2022 e ajudou a resolver o problema na época. É a empresária que venceu no seu ramo de atuação em Manaus. Não por acaso, elegeu o ‘Muiraquitã’ das guerreiras Amazonas como símbolo da sua campanha porque se considera uma mulher empoderada, forte e conhece o boi porque veio da Baixa, da Batucada, ajudou inúmeras vezes os vários setores do Garantido em diversas gestões e quase todas as vezes foi injustiçada. Acredito que agora é a vez dela”, ressaltou Chico.

Toada valorizada

Além do ‘Muiraquitã’, que é um símbolo da feminilidade amazônida, Ida Silva preservou outra forte simbologia: seu jingle (música) de campanha. De acordo com Chico Holanda, a trilha a ser lançada no evento, é uma toada.

A própria Ida Silva defende a cultura musical de sua terra. “Vi que nas últimas campanhas, usam marchinhas como música tema da campanha, mas, eu sou amazonense, sou parintinense, adoro carnaval, mas, na minha campanha vou destacar primeiro o nosso ritmo que é a toada”, revelou Ida.

Biografia Ida

Idamar da Silva e Silva, ou simplesmente Ida Silva é parintinense da Baixa de São José. É mãe, esposa e batuqueira do Boi Garantido, sócia e torcedora. Atua como empresária do ramo alimentício em Manaus, mas, preserva suas fortes raízes em Parintins.

Por quase 20 anos empunhou sua baqueta de batuqueira e fez reverberar o potente som do treme-terra. Apaixonada pelo Garantido, Ida Silva é uma guerreira que nunca mediu esforços para defender o Touro Branco. Agora, Ida é candidata à presidenta do boi do coração. Sua plataforma é unir a Baixa de São José e devolver o Garantido à condição de campeão absoluto do Festival Folclórico de Parintins.

