Fametro oferece cursos diversos em Manaus

Manaus (AM) – O Centro Universitário Fametro, consolidado há mais de 20 anos no mercado educacional, tem se destacado como uma das melhores instituições de ensino do estado. Recentemente, firmou parcerias internacionais, ampliando ainda mais suas possibilidades de crescimento com cursos de pós-graduação, inclusive na Europa para a área de Direito.

Os cursos incluem, entre outros: Direito Civil e Processual, Direito Público e Administrativo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Arquitetura e Design de Interiores, Desenvolvimento de Full Stack, Acupuntura, Nutrição Clínica e Funcional, Saúde Estética, Treinamento Desportivo e Fitness, Neuropsicopedagogia, Docência do Ensino Superior, Transtornos do Espectro Autista, Alfabetização e Letramento, Gestão Comercial e Marketing de Negócios, Gestão de Redes Sociais Aplicado ao Marketing Digital, Gestão e Planejamento de Recursos Humanos, e Cálculos Trabalhistas, entre outros.

As novas turmas para os cursos de pós-graduação iniciarão em agosto, em diversas unidades da Fametro, incluindo a Sede na avenida Constantino Nery, e também nas unidades Sul, Leste e Norte. Para mais informações sobre os cursos da Fametro: (92) 2101-1057, (92) 2101-1051, ou pelo WhatsApp: (92) 98423-5245.

