VÍDEO: guindaste pega fogo, atinge prédio e deixa 5 pessoas feridas

Um guindaste pegou fogo na manhã desta quarta-feira (26), em Nova York. Com as chamas atingiram o equipamento que se soltou e atingiu um prédio na região de Hell’s Kicthen, um bairro de Manhatt.

Segundo a imprensa americana, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, dentre elas um bombeiro que ajudava a combater as chamas, a avenida foi fechada por motivos de segurança, e edifícios próximos foram interditados.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York informou via redes sociais que está trabalhando para conter os danos do acidente: “Unidades do FDNY estão atualmente operando em um colapso de guindaste e incêndio na 550 Tenth Avenue em Manhattan”.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023