GACC-AM começa vendas de tíquetes antecipados para o McDia Feliz 2023

Manaus (AM) – As vendas antecipadas de tíquetes do Big Mac para a 35ª edição do McDia Feliz, principal ação social do McDonald’s e uma das maiores campanhas do país em prol da saúde e da educação de crianças e jovens, já começaram. Em Manaus, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM) é uma das instituições beneficiadas pela ação por meio do Instituto Ronald McDonald.

Neste ano, o McDia Feliz vai acontecer no dia 26 de agosto (sábado) e para participar basta adquirir o tíquete antecipado no e-commerce do Instituto Ronald McDonald ou direto na sede do GACC-AM, localizada na Avenida Domingos Jorge Velho, n°14, bairro Dom Pedro I, zona Oeste de Manaus, até o dia 20 de agosto.

O tíquete tem o valor de R$ 18,00 e pode ser trocado por um sanduíche Big Mac nos restaurantes McDonald’s do Amazonas Shopping Center, Manauara Shopping, Shopping Ponta Negra, Ephygenio Salles e Djalma Batista no dia da campanha.

Em Manaus, os recursos arrecadados com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, proporcionará ao GACC-AM investir na manutenção do atendimento e acompanhamento hospitalar de crianças e adolescentes com câncer e seus familiares; nas enfermarias do hospital da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam); e na entrega de kits suplementares para o combate à desnutrição.

“Toda semana, assistente social, psicóloga e nutricionista do GACC-AM fazem visitas domiciliares ou no Hemoam às crianças e adolescentes em tratamento. O objetivo é identificar e fazer o acompanhamento das que estão em vulnerabilidade e precisam de eventuais doações de kits de cuidado pessoal e de suplementação alimentar”, explica Yara Carvalho, coordenadora de marketing da entidade.

Segundo ela, atualmente há exatamente 1167 crianças e adolescentes cadastrados no GACC-AM. Eles residem tanto na capital amazonense quanto no interior ou estados vizinhos.

“O McDia Feliz é uma das principais fontes de renda do GACC-AM e é uma campanha essencial que possibilita que a entidade continue oferecendo todo o suporte para as crianças e adolescentes que atendemos diariamente”, destaca Yara.

Em 2022, o McDia Feliz bateu recorde e se tornou a maior edição da história da campanha, com arrecadação de R$ 25,8 milhões. Desse total, cerca de R$ 19,9 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, o que beneficiou 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 19 estados e no Distrito Federal. No total, desde a primeira edição em 1988, cerca de R$375 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

