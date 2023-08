Espaços culturais adotam horários de funcionamento diferenciados nesta quarta-feira (02/08)

O Governo do Estado decretou ponto facultativo em virtude do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de 2023

Manaus (AM) – Em decorrência do jogo da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá às 7h desta quarta-feira (02/08), entre Brasil e Jamaica, o Governo do Amazonas decretou ponto facultativo nos órgãos do Estado. Por este motivo, alguns espaços culturais alteraram, excepcionalmente, seus horários de funcionamento nesse período.

O Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), que funciona de 9h às 15h, retardará em uma hora a sua abertura, adotando o horário das 10h às 15h.

Já o Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio Rio Negro e o Centro Cultural Palácio da Justiça funcionarão em seu horário normal, sem mudanças, de 9h às 17h.

O Palacete Provincial e o Museu do Seringal, fecham regularmente todas as quartas-feiras para manutenção, portanto, não serão afetados pela mudança de horário.

Quanto às galerias, a Casa das Artes estará fechada durante todo o mês de agosto, a fim de reorganizar suas exposições, depois de ter abrigado a Casa do Jazz. Já a Galeria do Largo não será afetada pelo ponto facultativo, já que seu funcionamento inicia apenas no período da tarde, às 15h.

Para mais informações sobre os horários de funcionamento e visitação dos espaços culturais de Manaus, acesse as redes sociais e o Portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (cultura.am.gov.br).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Saturnino Valladares lançará edição bilíngue do livro “A última Costa”, de Francisco Brines.

Casal vende filha de 8 meses para comprar iPhone 14

Frans’ Café anuncia nova loja em Manaus