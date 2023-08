Frans’ Café anuncia nova loja em Manaus

Após um hiato de sete anos, o Fran’s Café, mais tradicional rede de cafeterias brasileira, que completou 51 anos em 2023, retorna ao Amazonas com unidade que será inaugurada no Shopping Ponta Negra, no próximo dia 15 de agosto. A inauguração é mais um passo para fortalecer a atuação da franquia na região Norte.

O diretor da rede Fran’s Café, Francisco Conte, destaca que a retomada é estratégica e histórica.

“A operação em Manaus faz parte do nosso plano de expansão pelo Brasil, especialmente na região norte (a rede já possui uma loja em Belém do Pará e uma em Palmas, no Tocantins), que tem um potencial muito grande para nosso modelo de negócio.”, explicou o executivo.

A loja já traz toda a nova arquitetura lançada nas mais modernas unidades da rede, baseadas na elegância e, ao mesmo tempo, no conforto para amantes de café ou para quem aprecia um ambiente versátil para o trabalho ou lazer.

“Nosso reconhecimento sempre foi de sermos um espaço democrático, com cardápio amplo e que traz opções de alimentação para qualquer hora do dia, do café da manhã ao jantar. É esse conceito que traremos para Manaus, com uma releitura contemporânea e brasileira, desde mobiliário até os produtos”, completou Francisco Conte.

A rede planeja mais 10 lojas na região até 2025, projeto lançado anteriormente, mas que ficou paralisado durante a pandemia.

“Agora é hora de avançar. O Fran´s Café veio para Manaus para ficar e ser referência na região”, finalizou Conte.

Sobre o Fran’s Café

Com 51 anos de história e 70 lojas espalhadas pelo Brasil, o Fran’s Café é uma das maiores redes de franquia do país na área de cafeteria e alimentação. A marca é reconhecida por oferecer a seus clientes um conceito moderno e aconchegante para um bom café, além de contar com ambiente agradável, acesso Wi-Fi para reuniões ou encontro com amigos e cardápio variado. As lojas também disponibilizam produtos diferenciados, com destaque para os Cafés Gourmet.

*Com informações da assessoria

