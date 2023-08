Dubdogz Sunset com muita música eletrônica acontece em Manaus neste domingo

Evento promete propiciar para o público a contemplação do por do sol às margens do rio Negro.

A dupla Dubdogz, formada pelos irmãos gêmeos mineiros Lucas e Marcos Schmidt, retorna a Manaus neste domingo (6) para comandar um sunset de música eletrônica na Casa Rayol, na Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Em abril, a dupla já havia contagiado os manauaras com apresentação no evento que trouxe a dupla Henrique & Juliano, na Arena da Amazônia. E com um show gratuito na Praia da Ponta Negra, com a gravação do projeto Dog Secret Manaus.

Agora, o Dubdogz Sunset promete novamente propiciar para o público a contemplação do por do sol às margens do rio Negro.

“Será o melhor sunset do ano na capital amazonense, vai parar a cidade. Com a atração que está crescente no cenário do eletrônico”, disse o produtor musical Bruno Guedes.

Dubdogz Sunset

Os portões da Casa Rayol abrem a partir das 15h para o evento.

Os ingressos estão à venda nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara, e ainda pela internet, no site BaladApp.

O público pode escolher entre os setores Frontstage ou Lounge. Neste último, será oferecido o serviço Open Bar (água, cerveja e refrigerante) durante todo o evento.