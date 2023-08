Delegado da Polícia Federal Leandro Almada é mais novo Cidadão Amazonense

Manaus (AM) – Em sessão especial, nesta sexta-feira (4), o delegado da Polícia Federal (PF) Leandro Almada da Costa recebeu da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o título de Cidadão Amazonense. A homenagem ao delegado, ex-superintendente da PF no Estado, em 2021, teve iniciativa do deputado Delegado Péricles (PL). A outorga do título foi conduzida pelo deputado João Luiz (Republicanos).

Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Leandro Almada foi da Polícia Militar de Minas Gerais; foi militar do Exército por quatro anos antes de se tornar, em 2008, delegado da PF. Em 2021 foi nomeado para o cargo de Superintendente da PF-AM. Atualmente é titular da Superintendência da PF-RJ, que assumiu um fevereiro último.

O deputado João Luiz afirmou que o trabalho desenvolvido por Almada foi destacado pelo zelo e dedicação extrema à causa pública, e diante desta atuação, que foi importante contribuição para a segurança e progresso no estado.

“Hoje a Casa do Povo lhe confere uma segunda certidão de nascimento, reconhecendo seu trabalho em defesa do nosso povo, dos inviabilizados na floresta”, disse o parlamentar, falando que, em nome dos amazonenses e do Delegado Péricles, agradece por sua dedicação à população.

Em seu pronunciamento, o homenageado afirmou que de todas as honrarias e distinções que já recebeu, o Título de Cidadão do Amazonas é a maior. Isso em razão da identificação com estado, disse Almada, onde residiu por 13 anos, lembrando que seu filho veio para o Amazonas com quatro anos e saiu com 19 anos; o delegado também afirmou que aqui foi o lugar onde mais aprendeu na PF, lidando e aprendendo com uma realidade completamente diferente.

“A honra não está em você receber uma homenagem, a honra está em você merecê-la”, declarou o mais novo amazonense, destacando o trabalho realizado com as equipes e órgãos locais para buscar o melhor para a sociedade.

O secretário municipal de Segurança Pública de Manaus, o também ex-superintendente da PF-AM, Sérgio Fontes, presente ao evento, se pronunciou ratificando a homenagem.

“O delegado Leandro recebe a honraria porque empresta o seu talento e o seu profissionalismo para fazer com que essa região seja desenvolvida”, declarou Fontes.

