Sefaz divulga ganhadores da Nota Fiscal Amazonense

manaus (AM) – A Campanha Nota Fiscal Amazonense realizou nesta quarta-feira (8) mais um sorteio mensal. Mais de 300 mil pessoas concorreram na premiação, que sorteou dez prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

Além de dez cidadãos contemplados com os prêmios, dez entidades sociais, indicadas pelos ganhadores, também foram contempladas com prêmios de até R$8 mil. O valor dado para as entidades sociais equivale a 40% do prêmio do ganhador que indicou a instituição na hora do cadastro na Campanha.

Confira o nome dos cidadãos e entidades sociais sorteados:

Bruno Eduardo da Silva Ranieri ganhou R$ 20 mil e beneficiou a entidade AAPPNE – Associação de Apoio às Pessoas Portadores de Necessidades Especiais – Manaus, com o prêmio de R$ 8 mil.

Amanda Paula Silva de Sá Oliveira ganhou R$ 10 mil e beneficiou o Abrigo Coração do Pai – Manaus, que recebeu o prêmio de R$ 4 mil.

Fernanda Rebeca Silva de Oliveira ganhou R$ 10 mil e beneficiou o Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus – Manaus, que ganhou R$ 4 mil.

Sidney Honorio Marques Lobato ganhou R$ 5 mil e beneficiou o GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer- Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Roriz Mota de Brito ganhou R$ 5 mil e beneficiou a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Tefé, que ganhou R$ 2 mil.

Roberto Pereira de Araujo Junior ganhou R$ 5 mil e beneficiou o GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Drielma Mota Barroso Lima ganhou R$ 5 mil e beneficiou o Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Lucyanne Goncalves Catunda ganhou R$ 5 mil e também beneficiou o GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Eloney Feitosa da Silva ganhou R$ 5 mil e beneficiou a Casa da Criança – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Antônio Orlando Souza da Silva ganhou R$ 5 mil e beneficiou a Sociedade São Vicente de Paulo – Manaus, que ganhou R$ 2 mil.

Como participar

Para concorrer às premiações da Nota Fiscal Amazonense, basta acessar o site https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/ e realizar o cadastro. Após isso, é necessário colocar o CPF na nota na hora das compras que efetuar. Além de concorrer a prêmios, os participantes ajudam o Estado no combate à sonegação de impostos.

Os participantes devem se lembrar de manter os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários. As informações corretas permitem que o crédito referente ao valor dos prêmios seja efetivado sem dificuldades.

*Com informações da assessoria

