Mike’s Ice patrocina Tardezinha de Manaus

Manaus (AM) – Se tem música boa e diversão, tem Mike’s! A marca que iniciou um passeio pelos anos 90 ao descongelar um dos maiores hits da época para assumir de vez a personalidade “Ice”, agora vai pagodear pela década, patrocinando um dos maiores festivais do estilo no Brasil, o Tardezinha.

O patrocínio é mais um movimento de fortalecimento da presença da marca em festivais, após as recentes parcerias com Queremos e Lollapalooza.

“Mike’s está provando, cada vez mais, que une praticidade e refrescância na medida perfeita para combinar com qualquer momento e com todos os estilos” , afirma Guilherme Poyares, diretor de marketing de Mike’s Ice no Brasil.

Sobre Mike’s ICE

Mike ‘s, drink pronto de vodka com suco de limão, desembarcou no Brasil em 2020, com 5% de teor alcoólico, perfeita para qualquer época do ano, mas principalmente para os dias quentes, com churrasco, piscina, momento com os amigos ou festivais. Nascida no Canadá e número um em vendas na categoria de drinks prontos nos Estados Unidos, já é um sucesso ao redor do mundo.

