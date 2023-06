Venda de ingressos físicos para “Tardezinha” do Thiaguinho inicia nesta quinta-feira, em Manaus

Show do cantor Thiaguinho ocorre no dia 12 de agosto, na Arena da Amazônia

Manaus(AM) – Sucesso absoluto. Essa é a definição do “Tardezinha”, evento comandado pelo pagodeiro Thiaguinho que, em Manaus, leva a assinatura da Fábrica de Eventos. A explosão começou em novembro de 2022, quando foi lançada a pré-venda e intensificou com a abertura de lotes para venda online.

Agora, para ampliar ainda mais o alcance do público do pagodeiro, a Fábrica de Eventos abre as vendas físicas do “Tardezinha”, a partir desta quinta-feira (8).

Os ingressos estarão disponíveis nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

Turnê em Manaus

Manaus receberá o evento “Tardezinha” no dia 12 de agosto de 2023, na Arena da Amazônia.

O “Tardezinha” é realizado num palco 360⁰, onde o cantor Thiaguinho canta sucessos que marcaram gerações e gerações que curtem o bom pagode.

A turnê iniciou no dia 1⁰ de abril, no Rio de Janeiro, e vai encerrar dia 9 de dezembro, na Paraíba.

Além de Manaus, o evento passa por outras 23 cidades brasileiros e, pela primeira vez, será realizado fora do Brasil. Miami e Portugal vão receber o Tardezinha neste mês de junho.

*Com informações da assessoria

