Homem que matou motociclista de APP responderá pelo crime em liberdade

Manaus (AM) – Acusado de matar um motorista de aplicativo na última segunda-feira (7) durante uma briga de trânsito, o empresário Diego Marinho Fernandes teve a liberdade provisória concedida pela Justiça do Amazonas.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o juiz plantonista do órgão seguiu o parecer do Ministério Público do Amazonas (MPE/AM) e entendeu que o empresário por não ter passagem pela polícia e possuir endereço fixo, pode responder pelo crime em liberdade.

Além de usar tornozeleira eletrônica, Diego terá que cumprir medidas, como comparecer em juízo uma vez ao mês, não pode sair de Manaus, deve andar pelas ruas da cidade entre 22h até 6h, além de não poder alterar o endereço.

O que aconteceu:

Um motorista de aplicativo, identificado apenas como Anderson, foi baleado em uma briga de trânsito, na tarde de segunda-feira (7), na rua José Romão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital amazonense.

Segundo testemunhas, a confusão iniciou na rua José Romão, e ao chegarem no posto de combustível, tanto a vítima, que era motociclista de aplicativo, quanto o dono do carro modelo Fiat Idea, voltaram a se desentender.

Anderson estava no posto junto a outros motociclistas, que foram para cima do motorista do carro. Em certo momento, o condutor do Fiat mostra uma arma para os motociclistas. Com a intensidade da confusão, o motorista do carro atira contra Anderson, que foi acertado na região da nuca.

Leia mais

Morre motorista de app baleado em briga de trânsito em Manaus

Vídeo: motorista de APP é baleado em briga de trânsito em Manaus

Motorista de app é preso suspeito de dopar e roubar passageira em Manaus