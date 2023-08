Casal é preso com armas dentro de faculdade em Manaus

Um casal, ainda sem identificação, foi preso durante a noite de sexta-feira (11), no estacionamento de uma faculdade particular, situada na Avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, em Manaus.

Segundo os policiais do Serviço Extra Gratificado (SEG), a guarnição recebeu uma denúncia apontando que um carro com pessoas armadas estava dentro do campus da faculdade. Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram duas armas em posse do casal.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

