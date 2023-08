Jornal diz que Neymar chegou a acordo com Al-Hilal, da Arábia Saudita

De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, o atacante Neymar Jr. chegou a um acordo com o clube saudita Al-Hilal. O brasileiro pode receber 160 milhões de euros, que dá R$ 860 milhões, para fechar com o clube da Arábia Saudita até 2025. O valor é quase o dobro do que o camisa 10 recebe no PSG.

Segundo a publicação, faltaria apenas o acerto entre o Paris-Saint Germain e o Al-Hilal sobre os termos da transferência.

O Al-Hilal já teria feito a primeira proposta ao PSG para contratar o brasileiro. Na manhã deste domingo (13), o clube francês seguiu as negociações. De acordo com o “L’Équipe” e o jornalista Fabrizio Romano, um empréstimo ao Barcelona, como foi citado por jornais espanhóis, estaria descartado.

Caso feche com o clube de Riade, Neymar irá se juntar a outros nomes conhecidos do torcedor brasileiro. Ele vai ser treinado pelo técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, e jogará com o português Rúben Neves, Koulibaly (ex-Chelsea), Milinkovic-Savic (ex-Lazio) e os brasileiros Michael e Malcom.

Neymar não foi relacionado pelo técnico Luis Enrique para a estreia do PSG no Campeonato Francês, nesse sábado, contra o Lorient. A equipe de Paris empatou sem gols no Parque dos Príncipes.

Já o Al-Hilal perdeu a final da Copa dos Campeões Árabes para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 2 x 1. O camisa 7 marcou dois gols para virar o jogo e conquistar seu primeiro título coletivo em dois anos.

*Com informações do Metrópoles

