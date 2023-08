‘Apagão’ deixa cidades de 25 estados brasileiros sem energia

Um apagão nacional deixou várias cidades sem energia entre 8h20 às 8h44 (horário de Brasília) desta terça-feira (15). Ao menos 25 estados e o Distrito Federal relataram falta de energia. O funcionamento de serviços públicos, como o metrô de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, foram afetados. No Amazonas, houve um blecaute no sistema de Manaus e Interligados, afetando ainda as cidades de Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara.

A empresa elétrica Equatorial Distribuição, no Piauí, informou que o motivo ainda está sendo apurado, mas que há registro de suspensão do fornecimento em cidades de todo o país no Sistema Interligado Nacional.

O Centro Nacional de Monitoramentos e Alerta de Desastres Naturais aponta que a causa do apagão deve ser operacional, uma vez que não há alertas sobre seca, nível crítico dos reservatórios de água ou relacionado a qualquer evento natural.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, e que o Sudeste também foi afetado. Já foram retomadas as cargas de energia nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Até as 10h22, foram recompostos 27% das cargas na região Norte e 68% da região Nordeste, as equipes ainda trabalham para restabelecer a totalidade da rede.

A interrupção ocorreu devido à abertura, às 8h31 (horário de Brasília), da interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência continuam sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos, diz a pasta.

Conforme o ONS, até as 10h45 (horário de Brasília), 30% da carga da Região Norte e 75% da Região Nordeste tinham sido recompostas. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a carga foi recomposta integralmente.

