Shows musicais e sorteios animam mês de aniversário do Shopping Ponta Negra

Manaus (AM) – A programação de aniversário de 10 anos do Shopping Ponta Negra continua animando o público neste mês de agosto: o projeto Palco Ponta Negra começa nesta quinta-feira (24) e segue no mês de setembro.

Ainda a partir desta quinta-feira (24), os clientes poderão participar do sorteio de 10 vales-compra de R$ 5 mil na troca de notas fiscais a partir de R$ 400, em compras. O evento conta com apresentações de cantores amazonenses e de show infantil aos domingos, na praça de Alimentação.

O projeto Palco Ponta Negra começa nesta quinta-feira (24), às 19h, com show musical do cantor Cileno, relembrando seus grandes sucessos. Na sexta-feira (25), é a vez da cantora Magda Loiana com repertório que mistura MPB, internacional e regional. No domingo (27), com sessão às 17h e 19h, o Palco Ponta Negra dá lugar à arte circense com o Circo Saltimbancos em um espetáculo para crianças.

Sorteio

Para participar do sorteio de 10 vales-compra de R$ 5 mil, o cliente poderá concorrer trocando notas fiscais de compras a partir de R$ 400, por cupons. O saldo será acumulativo e haverá cupons em dobro para quem apresentar cadastro do app Clube Ponta Negra. As notas fiscais serão válidas de 24 de agosto a 24 de setembro. Haverá dois sorteios nos dias 13 e 27 de setembro. O posto de troca das notas fiscais fica no piso L2.

“Até o final do mês queremos comemorar os 10 anos do Shopping Ponta Negra trazendo uma programação diferenciada que valoriza o talento do artista amazonense e premia os clientes com sorteios variados”, afirma a gerente de Marketing do shopping, Priscila Furtado.

Confira a programação musical de agosto:

Quinta-feira (24), às 19h – Show do cantor Cileno

Sexta-feira (25), às 19h – Show da cantora Magda Loiana

Domingo (27), às 17h e 19h – Show infantil do Circo Saltimbancos

Quinta-feira (31), às 19h – Show da cantora Luana Paganini

*Com informações da assessoria

