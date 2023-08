“Ensaio de Despedida” conta com estreia gratuita no Teatro Amazonas, nesta quarta

Manaus (AM) – Dentro da programação do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte 2023, “Ensaio de Despedida”, segundo curta-metragem do Ateliê 23 com direção e roteiro de Eric Lima, estreia nesta quarta-feira (23), no Teatro Amazonas. O filme convidado vai ser exibido às 20h e o acesso é gratuito.

Com 20 minutos, o projeto audiovisual é uma adaptação do espetáculo “Ensaio de Despedida”, montado em 2017 a partir de uma pesquisa sobre relações líquidas e relacionamentos abusivos. A história gira em torno de um casal que está terminando um relacionamento e, nesse momento, revivem diversas fases da relação e violências que faziam um com o outro no período que estiveram juntos.

“O filme fala da falência da monogamia, de como nós, no exercício de reproduzir um relacionamento modelo, falhamos, não sabendo se relacionar e isso acontece em qualquer relação, independente da orientação sexual, de gênero, algo que qualquer ser humano pode passar”, adianta o diretor Eric Lima.

“O curta tem um jogo cênico, onde às vezes esse casal é gay e às vezes é hétero, mas nunca assume o lugar de ser um trisal ou dois casais. É a história de um casal que passa por quatro figuras dentro de um apartamento”, acrescenta Eric.

Adaptação

Eric Lima destaca que “Ensaio de Despedida” já foi uma cena curta e depois virou um espetáculo com uma versão hétero, com o casal interpretado pelos atores Taciano Soares e Thaís Vasconcelos.

Em 2019, o Ateliê 23 apresentou uma versão gay, também com Taciano Soares e, desta vez, com Jorge Florêncio, que atualmente está na novela Amor Perfeito, da Rede Globo. O espetáculo ficou em temporada até o início de 2020.

“Resolvi fazer a versão gay para falar que, dentro do guarda-chuva LGBTQIA+, vai além de sair do armário. Porque normalmente os filmes e as peças sobre gays têm a ver com está se descobrindo e parece que não tem nada depois disso”, comenta o roteirista.

“Eu queria mostrar que os gays também passam por relacionamentos abusivos, que tem outras questões do relacionamento que os héteros passam e gays também, tanto que a dramaturgia é a mesma dentro dos dois espetáculos”, completa.

O diretor conta que se inspirou na composição cinematográfica para criar o formato do espetáculo de teatro e decidiu misturar as duas versões em um recorte para o curta-metragem. A gravação aconteceu há um ano e meio.

“No final das contas, são só atores fazendo um filme, dentro de um apartamento, falando de relacionamento que não sabemos se eles viveram ou não, mas acabou”, explica Eric Lima.

“É uma metáfora que tem várias traduções, o casal que atuou tanto tempo em outras figuras que não se reconhece mais ou tem a ver com a visão do artista tentando refletir sobre essas relações, tem muitas situações nesse lugar”, finaliza.

Ficha técnica

Eric Lima assina também a montagem, que divide com Yasmin Guimarães; direção de arte, figurino, cabelo e maquiagem.

No elenco estão Taciano Soares, Júlia Kahane, Dinne Leão e Dimas Mendonça. Já Diego Bauer vem na assistência de direção, Ramon Ítalo na direção de fotografia e câmera, Dan Stump na assistência de câmera, Guilherme Bonates no som direto e trilha sonora e Demi Brasil e Hebe Camargo no still.

Ana Camargo, Haryadina Ramalho e Titto Silva somam na equipe com assistência de set, coordenação de produção de Taciano Soares, produção executiva de Ana Camargo e assessoria de comunicação de Manuella Barros.

O projeto audiovisual, que compõe a celebração de 10 anos do Ateliê 23, foi contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, uma das ações emergenciais Lei Aldir Blanc, operacionalizada no Estado através do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

