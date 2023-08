Delgatti usou máscara a mando de militares para entrar em ministério

Conforme defesa de Delgatti, ele atendeu pedido de militares para usar máscara no Ministério da Defesa com o intuito de não ser reconhecido

Brasília (DF) – O hacker Walter Delgatti Neto entrou de máscara no Ministério da Defesa para que não fosse reconhecido. A ação se deu, segundo o advogado do hacker Ariovaldo Moreira, a pedido de militares.

Segundo o hacker, nos encontros discutia-se a possibilidade de que Delgatti inspecionasse o código-fonte da urna eletrônica, para verificar se era possível invadir o sistema.

À CPI do 8 de Janeiro, no Congresso Nacional, Delgatti afirmou que esteve no ministério cinco vezes em 2022, ocasiões em que se encontrou com o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira e servidores da área da tecnologia.

“Eles [servidores do Ministério da Defesa] iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código. Eles acabavam decorando um pedaço do código e me repassando. E, nisso, eu dei orientações”, afirmou à comissão na última semana.

Essas orientações, segundo o hacker, foram incluídas no relatório do Ministério da Defesa que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, que questiona a confiabilidade das urnas.

“Eu apenas não digitei, mas fui eu quem o fez, porque tudo que consta nele foi orientado por mim”, disse Delgatti na CPI.

Delgatti disse à comissão que teve conversas no ministério em 2022 e afirmou que foi encaminhado à Defesa pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lá, diz, tratou de um relatório elaborado pela pasta para lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas.

O hacker chegou ao ex-presidente por meio da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

*Com informações do Metrópoles

