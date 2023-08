Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe o artista Tom Cleber neste domingo

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital, vai receber neste domingo, 27/8, a partir das 18h, o show do cantor Tom Cleber, que se destaca como atração nacional do fim de semana. O espaço é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Além dos shows musicais gratuitos, o local também oferece uma seleção de quiosques que apresentam uma ampla gama de sabores, perfeitos para satisfazer os paladares mais exigentes. E para as crianças, um espaço de playground aguarda para encher de alegria as tardes de diversão.

“Nosso ponto forte sempre foi proporcionar oportunidades, e a promoção de eventos como esse não apenas dinamiza nossa economia local, mas também enaltece os artistas, que são verdadeiros empreendedores”, frisou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Ao entardecer do sábado, dia 26/8, a banda de Pagode 90, liderada pelo vocalista Alípio Coimbra, subirá ao palco para animar a atmosfera. Em seguida, o cantor Cileno, com uma carreira de 42 anos e mais de 100 composições originais, apresentará seu talento no local.

E para culminar a celebração no domingo, 27/8, a Tardezinha será brindada com a presença ilustre de Tom Cleber, o artista nacional que entoará os grandes sucessos da Música Popular Brasileira (MPB). Cleber, renomado tanto como autor quanto intérprete, reina como um dos artistas mais ouvidos nas plataformas digitais, com faixas como “Indecisão”, “Diz Coração”, “Comigo Não Ficou”, “Raízes”, e muitas outras.

*Com informações da assessoria

