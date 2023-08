Diálogos sobre inovações e cultura na Amazônia marcaram o primeiro dia do CONAMARH

Manaus (AM) — Iniciou ontem (24), a 20ª edição do Congresso Amazônico de Recursos Humanos (CONAMARH), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus. Promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Amazonas (ABRH-AM), o CONAMARH é um dos maiores eventos do Brasil sobre gestão de pessoas e questões relacionadas ao ambiente corporativo.

Com o tema ‘Amazônia: do Seringal à Inteligência Artificial’, o Congresso deste ano traz em sua abordagem o contexto sociocultural da região, e dialoga sobre pautas acerca da adoção de recursos tecnológicos em setores e rotinas de RH locais.

A abertura oficial do 20º CONAMARH ocorreu às 14h30 com o pronunciamento da presidente da ABRH-AM, Silvana Aquino, e de representantes de instituições governamentais. Em sua fala, Aquino destacou a escolha da temática nessa edição e enfatizou o papel de liderança da ABRH-AM.

“Temos como missão valorizar, respeitar e manter a marca ABRH Amazonas como referência na região na área de gestão de pessoas e organizações. Com o tema deste ano propomos uma viagem sobre a nossa própria história da economia do Amazonas. Uma passagem aos tempos áureos da borracha até chegar ao que nós somos hoje – uma região com um parque industrial com alta tecnologia empregada proporcionando à nossa população emprego, renda e mais qualidade de vida, educação, saúde e segurança pública, colaborando com a preservação do meio ambiente, permitindo que o estado do Amazonas tenha mais de 90% de sua floresta preservada”, disse a presidente da ABRH-AM.

Em seguida, foi realizada a primeira das cinco palestras magnas inaugurais do 20º CONAMARH. Na apresentação ‘Liderança 4.0’, Marcelo Simonato debateu os estímulos à produtividade dos colaboradores e relação humanizada entre cobranças e o alcance de metas. Em outro painel, o CEO da Getter, Rufo Paganini traçou um panorama sobre a IA e a aplicação dos avanços na Indústria 4.0.

Segundo Pananini, um dos tópicos de discussão recentes envolve o dilema do uso de IA e um possível fechamento de postos de trabalho. Para ele, a tecnologia deve ser vista como aliada a inteligência humana, em um processo natural do mercado.

“O movimento que a gente vai fazer é o seguinte: vão surgir muitas vagas, mas ao mesmo tempo algumas vão deixar de existir, mas a grande maioria dos postos será modificada. Então, o desafio com a transição da chegada da inteligência artificial é como que você se reinventa no seu dia a dia profissional utilizando o que a tecnologia permite para que se faça o melhor naquilo que você já fazia”, pontuou.

Ao término do primeiro dia, Silvana Aquino enfatizou que o êxito nas edições do CONAMARH, deve-se à credibilidade e aos trabalhos da Associação junto ao público amazonense.

“A qualidade das palestras está incrível. Acredito que a gente trouxe realmente a essência do seringal, aliado às questões de tecnologia que a gente tem no Polo Industrial de Manaus. Já temos tema para 2024 e abriremos as vendas para os estandes do próximo Congresso”, acrescentou Aquino.

CONAMARH Talks

Simultaneamente ao CONAMARH, A ABRH-AM promove, de forma gratuita e aberta ao público em geral, o circuito de palestras ‘CONAMARH Talks’. Ao todo, 16 empresas oito em cada dia são as facilitadoras de exposições sobre assuntos relacionados ao setor do RH e da tecnologia.

Uma das palestrantes, Thalita Rocha, do Instituto People, descreveu a temática de sua apresentação. “Tivemos a oportunidade de falar sobre liderança autêntica e como guiar os outros a partir de si mesmo. Foi uma oportunidade para a gente desmistificar algumas compreensões que temos sobre o que é liderar. Temos desafios diversos, e na palestra trouxemos a perspectiva da humanização, mas sobretudo, como olhar para si e de que formas o autoconhecimento é a base fundamental para que você possa cuidar de outras pessoas.”

Para Érico Almeida, da Progride Digital, que fez um panorama das tendências de tecnologia no RH, a parceria com a ABRH-AM se mostra representativa.

“O que a gente vê e visa no mercado de RH é conhecer o cenário em Manaus. É a primeira vez que estamos aqui, então a nossa ideia foi trazer novas tecnologias e sentir o que o mercado vem pedindo na parte de RH. O que as pessoas buscam numa solução, se é ferramenta, se é a ciência com segurança”, analisa.

Segundo dia

A programação do 20º CONAMARH seguirá nesta sexta-feira, 25/8, com mais cinco palestras magnas, que abordarão assuntos como cultura organizacional, o uso da IA e a psicologia positiva.

Um dos pontos de destaque será o desfile de moda indígena, com peças da coleção ‘Tramas’, do estilista amazonense Maurício Duarte. A apresentação da coleção será às 17h. Para ele, os modelos produzidos ressaltam os saberes e ancestralidades dos povos originários, em uma visão que desmistifica estereótipos e valoriza os insumos e as populações locais.

“A ideia é fazer com que as pessoas entendam a importância não só da tecnologia que as grandes empresas utilizam hoje, mas das manualidades que que vem, por exemplo dos nossos avós e da nossa construção amazônica. A coleção ‘Tramas’ foi desenvolvida em parte aqui no Amazonas, principalmente em São Gabriel da Cachoeira, município que tem a maior concentração de povos indígenas aqui no Amazonas, e boa parte do trabalho foi desenvolvido lá com quatro a cinco associações de mulheres e artesãs individuais. Acredito que as pessoas agora estão entendendo o que é o Amazonas e a nossa cultura”, comentou.

Serviço:

O que: 2º dia de CONAMARH e EXPOABRH

Quando: nesta sexta-feira, 25/8, das 14h às 22h

Onde: Centro de Convenções Vasco Vasques

Quanto: Entrada no CONAMARH Talks e EXPOABRH – GRATUITA

Mais informações: instagram.com/abrhamazonas

