Assessoria de MC Marcinho nega morte de funkeiro

Na tarde desta sexta-feira (25), a assessoria de MC Marcinho confirmou que o funkeiro está vivo e em estado grave. “Mc Marcinho continua vivo em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs”, diz o comunicado, negando as informações já divulgadas de que ele teria morrido.

Marcinho segue internado há quase dois meses e sofreu uma piora em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas. O cantor foi acometido por uma infecção generalizada e estava aguardando por um transplante de coração e doações de sangue.

Na última terça-feira (22), o Irmão do MC, Mauro Garcia, usou as redes sociais para fazer um apelo por orações pelo cantor:” Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus”, pediu o irmão do MC, Mauro Garcia, que completou: “Desde já obrigada por todas orações. Me ajudem. Nosso Deus é o Deus do impossível”.

Por conta da piora, a equipe de MC Marcinho intensificou também a campanha de doação de sangue para o artista. Nesta quarta-feira, o cantor Buchecha pediu numa rádio o apoio da população à causa. O vocalista do Sorriso Maroto Bruno Cardoso, ,Samara Felippo, Taty Zatto, MC Bob Rum e MC Koringa ajudaram na divulgação.

Marcinho, de 45 anos, sofre de sérios problemas cardíacos. Em março deste ano, ele revelou que estava muito debilitado e que precisava passar por uma cirurgia para trocar um marca-passo, que tinha desde 2021. Na época, a equipe do artista informou que o procedimento havia sido bem-sucedido.

O dono do hit “Glamurosa” foi hospitalizado para tratamento cardíaco e renal no dia 27 de junho, quando teve um revés no quadro. Desde então, ele segue internado. Depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória no dia 11 de julho, MC Marcinho chegou a ser intubado e necessitou de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea.

Depois, ele fez uma cirurgia para implante de um coração artificial no dia 14 de julho. A função do coração artificial é auxiliar o coração do funkeiro a bombear sangue enquanto não acontece o transplante. O objetivo é que o cantor fique com o órgão paliativo, até que seja contemplado com um novo compatível. Enquanto isso, ele ficará internado no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

*Com informações do Extra

Leia mais

Saúde de MC Marcinho piora e artista sai da fila de transplante de coração

MC Marcinho é intubado após sofrer parada cardíaca no RJ

Jorge Aragão é diagnosticado com câncer raro e inicia tratamento em casa