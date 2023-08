Operação da PF e MP investiga irregularidades na SSP-AM

Manaus (AM) – Na manhã desta terça-feira (29), o Ministério Público do Amazonas e a Polícia Federal deflagraram a “Operação Comboio”, que visa investigar membros da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo os órgãos, o objetivo da operação é apurar possíveis irregularidades na SSP-AM. As ações estão ocorrendo simultaneamente em Manaus e Apuí, no Amazonas e no estado de São Paulo, com apoio do GAECO-MPSP.

As equipes realizaram buscas tanto nas dependências da sede da SSP-AM quanto nas residências de servidores e membros da alta cúpula da pasta. A ação, que está em andamento, busca reunir provas e documentos relacionados a supostas práticas ilícitas.

A OPERAÇÃO

Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, o Procurador Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues, informou que foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma, mas a identidade não foi revelada.

Os policiais estiveram nos condomínios Mundi, no bairro Aleixo; no Mais Passeio do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro; no Viva Verde, no Dom Pedro; no condomínio Aruba, na Ponta Negra; e em uma casa no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

“Os investigados se utilizavam da estrutura da secretaria, incluindo viaturas, além de se valer da função pública. Eram realizados crimes como corrupção, peculato e lavagem de dinheiro”, pontuou o Promotor de Justiça e Coordenador do Gaeco, Igor Starling.

O delegado da PF, Humberto Ramos, informou que policiais usavam viaturas, armas e combustível para extorquir drogas e objetos de valor das facções criminosas. Mediante informações privilegiadas de inteligência, os agentes do sistema de segurança pública tinham facilidade de escolher os alvos das ações criminosas.

FISCALIZAÇÃO

Enquanto a PF e o MP-AM investiga servidores da secretaria de segurança, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), através da Secretaria de Controle Externo iniciou um projeto para avaliar o Índice de Gestão e Governança da Segurança Pública (IGGSeg) do Amazonas.

Segundo o órgão, o projeto visa aferir a qualidade da governança e gestão da Segurança Pública estadual. Além disso, busca fornecer aos gestores uma ferramenta de autoavaliação, gerar informações padronizadas para comparação entre organizações de segurança pública, apurar, divulgar e compartilhar boas práticas institucionais e subsidiar decisões dos gestores.

Essa fiscalização está inserida no Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2022/2023 e tem como objetivo primordial a identificação de possíveis áreas de aprimoramento nos processos vigentes na esfera da segurança pública.

