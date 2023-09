Cat Dealers e InnDrive desembarcam em Manaus para o Alive Festival

O evento realizado pela Floresta Sônica em parceria com a página Manaus Memes, promete inovar o cenário de música eletrônica na região Norte, a festa acontece no dia 15 de setembro

Manaus (AM) – O Alive Festival está chegando para os amantes de música eletrônica, no dia 15 de setembro (sábado), às 22h, no Espaço Via Torres, com 3 atrações nacionais. Cat Dealers, InnDrive e Bewav prometem elevar o cenário de música eletrônica na região Norte. O evento terá a realização da Floresta Sônica em conjunto com a página Manaus Memes.

A festa acontecerá 10 dias após o show de David Guetta em Manaus e com isso dar continuidade ao grande ano da música eletrônica na cidade. Com 10 horas de duração, o Alive Festival tem como diferencial, lembrar os grandes clubes de eletrônica pelo mundo com os artistas bem perto do público, além do som e iluminação únicos, junto com o melhor open bar da cidade.

O evento é apresentado pela Cerveja Beck’s e patrocinado pela Pedragon, Gracco Viagens e OR Tecnologia entre outros, parcerias da Floresta Sônica e da página Manaus Memes.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no segundo lote através do site: www.santocartao.com.br/alive em quatro modalidades nos seguintes valores: R$: 99 o front stage (individual), R$: 176 o front stage (duplo), R$: 231 o front stage (triplo) e R$: 264 o backstage (individual), com open bar de cerveja Beck’s, água, refrigerante, dose de vodka e gin, das 22h às 02 da manhã.

Atrações

A grande atração do Alive Festival é o duo formado pelos irmãos Pedro Cardoso e Luiz Cardoso, o Cat Dealers, são Djs Brasileiros renomados que deixam sua marca onde passam, com apresentações memoráveis no Rock In Rio, Lollapalooza e Tomorrowland. O remix de ‘Ai Ai Ai’ de Vanessa da Mata conta com mais de 75 milhões de streams nas plataformas de música.

A segunda atração confirmada,são os DJ’s InnDrive, formado pelos paranaenses Pedro e Gabriel, com participações no Rock In Rio 2022, o duo está confirmado para o Tomorrowland Brasil 2023. O sucesso “Shake it”, conta com mais de 50 milhões de reproduções no Spotify e prometem agitar o público manauara com o melhor do Bass e Tech House.

Bewav é um DJ que está em ascensão no cenário musical Brasileiro, com a viralização de seus vídeos, ele conquistou milhões de visualizações em suas redes sociais. Com participação no renomado Ultra Music Festival, ele consolidou sua carreira internacional apresentando-se em países como: Espanha, Itália e Portugal, tocando o melhor do Minimal/Deep Tech, o DJ está pronto para animar ainda mais o Alive Festival.

Além das atrações nacionais, O Alive Festival terá a presença de três atrações locais. A DJ Madame C está confirmada para tocar o melhor da House Music, junto a intensidade do Techno e a classe do Minimal. O DJ Pedro Mao é mais um dos confirmados com um set totalmente voltado para a House Music, e para finalizar, DJ Kai, mesclando entre os ritmos da House Music ao Afro House e Progressive Techno, completam a line-up do evento, trazendo o melhor da música eletrônica na região Norte.

*Com informações da assessoria

