Clientes flagram pombos junto com alimentos em supermercado de Manaus

A cliente de um supermercado fez uma denúncia ao Em Tempo informando que pombos estão circulando entre o estoque de alimentos do Nova Era da Compensa.

Segundo a denunciante, que preferiu não se identificar, a situação é recorrente, pois ela já havia flagrado o mesmo problema outras vezes.

“Essas fotos eu tirei nos dias 26 de agosto e no dia 2 de setembro. Os pombos ficam circulando entre os alimentos, é um risco para a saúde dos clientes”, contou a testemunha.

O Portal entrou em contato com o Nova Era, que informou que já está tomando as providências para sanar o problema, que começou a ocorrer recentemente. Segundo o empreendimento, estão sendo instaladas telas nas laterais e aos fundos da loja. Com isso, a situação estará totalmente resolvida. A empresa informou ainda que está à disposição e sempre atenta a dar total segurança e tranquilidade aos clientes.

