Traficante é preso pela Rocam após denúncia em Manaus

Rocam recebeu a denúncia de venda de entorpecente em uma vila no bairro da Cidade Nova

Um homem de 24 anos foi preso pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na segunda-feira (28), por tráfico de drogas, na rua Cravina do Campo, Conjunto Águas Claras, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A equipe recebeu denúncia anônima, informando que havia um homem vendendo drogas, no último quarto de uma vila no bairro Cidade Nova. A equipe da Rocam foi ao endereço e prendeu o suspeito. Ele confessou a venda de drogas e permitiu a revista no local.

Foram encontradas 481 porções de cocaína, uma porção média de cocaína, 25 munições calibre 22 intactas, uma balança de precisão, um aparelho celular e a quantia de 59 em espécie.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis. Ainda na delegacia foi verificado que o suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

