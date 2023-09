Mulher cai em golpe ao comprar ar-condicionado em site de vendas, em Manaus

MANAUS-AM | Uma mulher não identificada, caiu em um golpe após comprar um ar-condicionado através de um anúncio em um site de vendas, na noite desta quarta-feira (06), em Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas pela 24° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM), a mulher teria visto um anúncio no site onde informava que o ar-condicionado estava a venda pelo preço de R$ 500, a mesma entrou em contato com o suposto vendedor que se identificou como Bruno, em seguida a compradora e o suposto vendedor entraram em um acordo e a mulher efetuou um pix para a conta do golpista.

Ainda de acordo com as informações, após realizar o pix para o suposto vendedor, a compradora foi até o local marcado para buscar o ar-condicionado que havia comprado, ao chegar foi constatado que a mesma teria caído em um golpe, pois, o vendedor e dono do aparelho seria outro rapaz identificado como Frank, o mesmo informou que no anúncio verdadeiro o valor é de R$ 850.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

