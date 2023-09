OLX: Brasileiro possui mais de R$ 2 mil em produtos sem uso em casa

Uma pesquisa feita pela OLX com 800 consumidores apontou que o brasileiro possui, em média, R$ 2.113 em produtos sem uso dentro de casa. O levantamento foi realizado no mês de junho e mostrou que 38% dos entrevistados começaram a anunciar esses itens via e-commerce nos últimos cinco anos. As informações são da IstoÉ.

Os objetos da categoria “roupas, calçados e acessórios” foram os mais comercializados no segundo trimestre deste ano, seguido de eletrodomésticos e celulares. A plataforma também apontou que esse mercado teve uma média de 24 vendas por minuto no primeiro semestre do ano.

Para Marcos Leite, Diretor Geral da OLX Brasil, além da renda extra, o desejo do brasileiro de comprar produtos baratos e bons faz com que o mercado de produtos de segunda mão seja uma opção cada vez mais viável.

“Os brasileiros amam economizar e, mais do que isso, se enchem de orgulho quando realizam uma compra inteligente. Mas uma boa compra deve ser pautada em produtos de qualidade”, disse.

Arrumar espaço em casa

A pesquisa perguntou aos consumidores quais os principais motivos para que eles procurem vender objetos pessoais. Entre os entrevistados, 64% apontou que anuncia produtos usados para não ficar com coisas paradas em casa.

Entre a Geração Z, no entanto, 67% apontou que a maior motivação da venda é a necessidade de dinheiro. A geração que nasceu entre o fim dos anos 1990 e 2010, também mostrou mais consciência sobre economia circular. Para 32% desse público essa é a principal razão de compra e venda de produtos de segunda mão, contra 28% dos consumidores em geral.

Metade dos participantes têm consciência de que os itens de segunda mão podem ser úteis para outras pessoas. Dentre os que vendem e também compram pela plataforma, o preço é o item que mais chama a atenção, com 72%.

Campanha de conscientização

A plataforma recentemente lançou uma campanha chamada Economizadores Exigentes que busca incentivar os brasileiros a comprarem e venderem objetos pelo site e aplicativo com segurança.

