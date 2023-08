Vendas de imóveis crescem e mercado imobiliário amazonense conquista o melhor trimestre

Manaus (AM) – O mercado imobiliário vivencia um período de intensa atividade nos últimos anos, com crescimento em lançamentos e vendas, mesmo diante de preocupações do setor. De acordo com dados do estudo de mercado imobiliário – Manaus/Iranduba – feito pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), os anos de 2020, 2021 e 2022 foram marcados por um aumento significativo no volume de lançamentos, atingindo uma sequência de 2.806, 4.439 e 6.821 unidades lançadas, respectivamente.

No cenário mais recente, o segundo trimestre de 2023 também trouxe números positivos. Foram lançados seis empreendimentos residenciais verticais, resultando em um total de 2.312 unidades. Desses, 1.560 unidades correspondem ao padrão econômico, enquanto 752 unidades se encaixam em padrões mais diversos. Além disso, um empreendimento comercial vertical com 212 unidades também foi lançado durante o mesmo período.

Os primeiros seis meses de 2023 testemunharam o lançamento de 10 empreendimentos, dos quais sete foram residenciais verticais, dois comerciais verticais e um horizontal.

Ao comparar o segundo trimestre de 2023 com o mesmo período de 2022, observa-se um aumento de 3% nas unidades vendidas. Desagregando os números, foram vendidas 700 unidades do padrão econômico, 668 unidades nos demais padrões verticais, 692 unidades horizontais e 38 unidades comerciais.

A soma dessas vendas traduz-se em um Valor Geral de Vendas (VGV) de impressionantes R$ 512 milhões no segundo trimestre de 2023, considerado até então o melhor trimestre da série histórica do mercado imobiliário do Amazonas, ultrapassando o terceiro trimestre do ano passado que era considerado o maior com faturamento de R$ 354 milhões.

Somando os dois trimestres de 2023, as vendas de imóveis novos totalizaram um montante de R$ 917 milhões, representando um aumento de 21% em relação aos R$ 786 milhões do mesmo período do ano passado. O mercado imobiliário continua a exibir crescimento, sinalizando um cenário promissor para o setor.

Em 2022 o mercado de imóveis novos no Amazonas chegou a um montante de quase R$1.500 bilhão. A previsão do setor era manter os mesmo números em 2023, no entanto, a Ademi-AM já consegue projetar crescimento diante dos números favoráveis do primeiro semestre que já se aproxima de R$ 1 bilhão.

Para o presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, o crescimento da velocidade geral de vendas de imóveis novos foi uma surpresa, já que esperavam permanecer com os mesmos números do ano passado.

“São números substancias, mas muito por conta do grande volume de lançamentos no quarto trimestre de 2022, e esses produtos foram vendidos no primeiro semestre”, disse.

De acordo com Henrique Medina, o primeiro semestre o produto mais vendido foram os convencionais – a cima de R$ 219 mil – já no segundo semestre o Minha Casa Minha Vida deve impulsionar as vendas.

Destacando os bairros que mais contribuíram para o cenário de vendas no segundo trimestre de 2023, Ponta Negra (427 unidades), Parque Mosaico (231 unidades), Lago Azul (186 unidades), Santa Etelvina (114 unidades), Parque Dez de Novembro (113 unidades) e Tarumã (97 unidades) juntos representaram 66,8% das unidades vendidas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empreendedores do Amazonas são beneficiados na Feira ViaNorte

Mercado financeiro eleva para 2,29% projeção do crescimento da economia em 2023

Associação defende potencial econômico dos flutuantes turísticos de Manaus