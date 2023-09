“Meu Amor” é escolhida a melhor música do Festival da Canção de Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – O 38º Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), no interior do Amazonas, escolheu “Meu Amor” como a Melhor Música de 2023. Com prêmio de R$ 16 mil para a vencedora, o anúncio foi feito na madrugada deste domingo (10). Escrita por Sidney Rezende, a canção foi interpretada pela cantora Luanita Rangel.

“A canção é uma das mais complexas que eu ouvi, no melhor dos sentidos. Sidney tem essa sensibilidade com suas músicas e poder interpretar uma canção desse grande incentivador cultural, um grande arranjador e cantor, é uma honra e uma responsabilidade imensa. Estou mega feliz com o resultado”, destacou Luanita Rangel.

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foram 34 músicas inéditas que concorreram no festival, realizado de 6 a 9 de setembro. Dessas, 14 passaram para a etapa final do concurso, realizada neste sábado (09/09), no palco principal do Centro de Eventos Juracema Holanda, em Itacoatiara (a 276 quilômetros de Manaus).

O resultado foi divulgado após o show do cantor Neguinho da Beija-Flor. Além de melhor canção, “Meu Amor” ganhou ainda o prêmio de Melhor Intérprete e Melhor Arranjo. Já o prêmio de Melhor Letra foi para “Esmeralda em Bossa”, do compositor Guilherme Rocha e interpretada por Milena Rocha.

Escrita por I. P Wanzeler e interpretada por Ianeza Portela, a canção “O Segredo de Navegar” garantiu R$ 12 mil com o prêmio de 2º lugar como Melhor Música. Em 3ª colocação, os jurados escolheram “Musa Música”, de Gilberto de Souza Valente e interpretada por Carolina Bertoline, que levaram ainda R$ 8 mil com a premiação.

Ao todo, foram mais de R$ 46 mil em premiação, divididos entre o 5º ao 1º lugar. Confira o resultado final do concurso de música:

1º Lugar: “Meu Amor”, de Sidney Rezende e interpretada por Luanita Rangel (Prêmio de R$ 16 mil)

2º Lugar: “O Segrego de Navegar”, de I. P. Wanzeler e interpretada por Ianeza Portela (Prêmio de R$ 12 mil)

3º Lugar: “Musa Música”, de Gilberto de Souza Valente e interpretada por Carolina Bertoline (Prêmio de R$ 8 mil)

4º Lugar: “Se Eu Não For Tambor Não Vai”, composta por Dentinho Arueira e Bruno Kolh e interpretada por Simone Avila (Prêmio de R$ 4 mil)

5º Lugar: “Teu Lá Fora”, composta por Ludi Souza e Rubem Menezes (Prêmio de R$ 2 mil)

Música Melhor Intérprete: “Meu Amor” (R$ 1,3 mil)

Música Melhor Torcida: “Cadê Meu Rio” (R$ 1,3 mil)

Música Melhor Arranjo: “Meu Amor” (R$ 1,3 mil)

Música Melhor Letra: Esmeralda em Bossa” (R$ 1,3 mil)

Itacantando

Um dos concursos mais esperados, o Itacantando, voltado para cantores, compositores e intérpretes de Itacoatiara, premiou “Esmeralda em Bossa” como a Melhor Música. Composta por Guilherme Rocha, a canção foi interpretada por Milena Rocha.

1° lugar: “Esmeralda em Bossa”

Autor: Guilherme Rocha

Intérprete: Milena Rocha

2° lugar: “No meu interior”

Autor: Rafael Neves

Intérprete: Andresa Lamarão

3° lugar: “Cadê meu rio?”

Autor: Ely Vieira e Luiz Carlos Magno

Intérprete: Rainier Souza

Melhor Letra: Esmeralda em Bossa

Melhor Intérprete: Milena Rocha

Melhor Arranjo: No meu Interior

Fecani Kids

Voltado para incentivar a participação de crianças e adolescentes, o Fecani Kids premiou “Wave” com o 1º lugar. A música foi interpretada por Maria Eduarda de Almeida.

Em 2º lugar, a música “Ele Vem”, interpretada por Benjamin da Silva, foi a escolhida. Em 3º lugar, os jurados elegeram a canção “Dez Corações”, com interpretação de Amanda Amada.

Festival de Beleza

Para promover a beleza itacoatiarense, o evento escolheu a jovem Naely Cristiny, de 16 anos, como Musa Fecani 2023. Em 2º e 3º lugar, respectivamente, ficaram Vitória Pedrosa e Alana Eduarda, que também têm 16 anos. A competição foi coordenada por Carol Mesquita.

Na categoria masculina do concurso, Márcio Cavalcante, de 15 anos, foi eleito Mister Fecani 2023. Em 2º e 3º lugar, respectivamente, ficaram Deiveson Alencar, de 17 anos, e Ícaro Amaro, de 16 anos. A competição foi organizada por Gustavo Barreto.

Já na categoria Musa Gay Fecani 2023, a grande vencedora foi Ariel Matsunaga, de 19 anos. Em 2º e 3º lugar, respectivamente, ficaram Anthonela Medeiros, de 17 anos, e Mandy Oliver, de 28 anos.

Fecani

Considerado “Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas”, conforme a Lei 3.983, de 30 de dezembro de 2013, o Fecani é realizado pela Airma (Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus).

O evento conta com 100 atrações musicais, sendo 96 regionais e 4 nacionais. Este ano, a 38ª edição do Fecani adotou a água como tema, com arte em grafite no palco Juracema Holanda, dos artistas Téo Braga e Nelson Freire.

“A água é considerada o petróleo do futuro. Sem ela, a gente não vive e nós temos que cuidar disso, preparar o futuro para as novas gerações, preservando as nascentes de água e a natureza”, disse Edgar Alecrim, responsável pela arte do Fecani.

As apresentações no evento estão disponíveis pelas redes sociais oficiais do Fecani pelo Facebook, Instagram e YouTube (@fecanioficial).

