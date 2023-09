Marquinhos Negritude apresenta show gratuito no Teatro Amazonas neste domingo (10)

Manaus (AM) – O cantor e compositor Marquinhos Negritude vai apresentar um show gratuito no Teatro Amazonas, em Manaus, neste domingo (10). A apresentação terá início às 19h.

O show “Manaus meu Amor: Um espetáculo de amor e valorização da cidade” é um projeto literário/musical do artista.

De acordo com o cantor, o evento antecipa os festejos do aniversário de Manaus. “Apresentarei 12 músicas autorais, com temas diversos”, adiantou o músico.

A apresentação conta com a participação dos escritores Bosquinho Poeta e Wanderley Freitas, que vão declamar poesias em homenagem a Manaus.

O show

O show é dirigido e produzido por Manoel Passos. A produção musical é de Marquinhos Kakiado.

Canções como ‘Manaus do Meu Amor’, ‘Teatro Amazonas’, ‘Rio Negro’, ‘Largo de São Sebastião’, ‘Sou Amazonas’ e ‘Amazônia é Vida’ estão no repertório da apresentação.

Marquinhos Negritude

Marcos Antônio da Silva é mais conhecido como Marquinhos Negritude.

O cantor nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e mudou para Manaus em 1980. Na capital do Amazonas, cresceu e começou a escrever poesias.

Em Manaus, Marquinhos Negritude fez cursos de cultura na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Também participou do Coral Universitário sob a regência do maestro Nivaldo Santiago, e frequentou o Conservatório de Música.

Já participou de vários festivais, como o Fecani e o Festival da Canção do Sesc, onde foi premiado com o primeiro e terceiro lugares, nos anos 1990.

Marquinhos Negritude também é compositor de samba de enredo e, por dez vezes, foi campeão do carnaval de Manaus como compositor. Ele também recebeu o estandarte do povo de melhor samba do carnaval.

É membro da Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (Alcama), e autor do livro ‘Diversos em Versos’, publicado em 2019.

*Com informações da assessoria

