Campanha de doação de sangue promovida por Ludmilla é proibida em BH

Cantora usou as redes sociais para desabafar após ter a ação social Numanice tá no sangue proibida em Belo Horizonte

A cantora Ludmilla usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para desabafar com os seguidores. A artista promovia uma ação social na qual oferecia ingressos do evento Numanice para pessoas que realizassem doação de sangue, mas a iniciativa foi derrubada em Belo Horizonte (MG).

“Falta sangue nos hemocentros de todo o Brasil e, quando alguém faz algo para incentivar a doação, simplesmente freiam o movimento. O evento não ganha nada com isso, muito pelo contrário, investimos em tempo e em energia ao público. Sempre foi um sonho poder ajudar o próximo, fazer ações sociais e agora que posso, me frustro com esse tipo de atitude”, escreveu.

A artista disse, no texto, que a deputada federal Duda Salabert iniciou uma mobilização para que a causa seja revertida em BH. “Acabei de saber que ela entrou com o Projeto de Lei Ludmilla em prol da causa, minha equipe já está entrando em contato com ela pra entender melhor sobre, para que a gente possa somar forças e seguirmos juntos, salvando vidas”, afirmou.

Apesar da confusão, a campanha continuará em outros estados. “Para finalizar, Numanice tá no sangue está confirmada em outras cidades, em parceria com os bancos de sangue dos respectivos locais, que em breve serão divulgadas”, pontuou.

Numanice tá no sangue no Rio de Janeiro

Ludmilla provocou longas filas no Rio de Janeiro (RJ) em junho após fazer uma parceria com o Hemorio – banco de sangue do RJ — para trocar doações de sangue por ingressos para o evento. A assessoria da instituição garantiu que as doações dobraram no primeiro dia de ação. Até às 10h, mais de 200 pessoas passaram pelo banco de sangue e a expectativa é de cerca de 400 doações.

Embaixadora do Hemorio em 2021, Ludmilla comemorou o sucesso da iniciativa. “Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe as suas vidas, vocês salvaram muitas hoje”, escreveu

