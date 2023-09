Stripper embriagada causa acidente, tenta seduzir policial e pede para levar choque

Grace Spoonamore, de 20 anos, foi parada pela polícia de Brunswick (Ohio, EUA) após provocar um acidente de trânsito. A stripper estava embriagada. Para evitar ter problemas com a polícia, a jovem tentou seduzir o policial que a abordara, pedindo que ele usasse a arma de choque nela.

“Você quer me dar um choque? Faça isso. Eu gosto. Gosto de coisas depravadas”, disse a americana.

Após a recusa, Grace voltou a carga, lançou olhar jocoso e se ofereceu para ser revistada. Todo a cena foi gravada pela câmera de segurança no uniforme do agente da lei, identificado como Dugan. Ao ser levada à viatura, a stripper tentou a sua última cartada, fazendo elogios à aparência do policial: “Você é bem bonito”. Como ele não reagiu, Grace apelou e disse ter visto o homem na boate onde trabalha, de acordo com reportagem no “Daily Mail”.

*Com informações do Metrópoles

