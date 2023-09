Mulher retira acusações de agressão contra Antony

Rayssa de Freitas prestou queixa contra Antony no início do ano de 2022, após confusão dentro do carro do jogador

Uma das mulheres que acusou Antony de agressão retirou as queixas feitas ao jogador do Manchester United, informou o jornal inglês The Telegraph.

A denúncia feita pela estudante de direito, Rayssa de Freitas, aconteceu no início do ano de 2022, e se referia a um desentendimento que aconteceu entre a moça, Antony e Mallu Ohana, ex-mulher do atacante do Palmeiras, Dudu, e romance de Antony na época.

No boletim de ocorrência registrado, a estudante conta que o problema surgiu quando ela desistiu de seguir viagem, dentro do carro do jogador da Seleção Brasileira, com Antony e Mallu, com quem havia saído após curtir a noite em uma casa noturna de São Paulo.

A confusão se deu ainda no carro de Antony, que teria agredido Rayssa junto de Mallu. Ao parar em um sinal vermelho, a estudante de direito saltou do carro e fugiu da situação, que foi presenciada por um motociclista que havia parado atrás do automóvel do atacante.

Depois do ocorrido, Rayssa se dirigiu à delegacia e prestou queixa contra o atacante, onde ficou constatado que a estudante sofreu lesões corporais. O motociclista que presenciou a confusão serviu como testemunha para o caso.

Além de Rayssa, Antony é acusado de agressão pela ex-namorada, Gabriela Cavallin, e por uma terceira mulher não identificada.

O atacante foi afastado por tempo indeterminado, pelo Manchester United, até que a situação seja resolvida. Além de ter sido desconvocado pela Seleção Brasileira na última Data Fifa.

O Manchester United afirmou ao The Telegraph que só tomou conhecimento da denúncia de Rayssa após o escândalo com Cavallin ser noticiado pela imprensa brasileira. O clube relata que, ao pedir informações sobre a ocorrência, foi informado de que as queixas foram retiradas pela própria vítima.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Antony presta depoimento sobre acusação de agressão a ex-namorada

Gabi Cavallin ex de Antony acusa jogador de violência doméstica e ameaça

Antony é apresentado oficialmente no Manchester United