Quarenta e sete pessoas são presas no AM no fim de semana; dez adolescentes foram apreendidos

Quarenta e sete pessoas foram presas e dez adolescentes foram apreendidos no Amazonas, durante o fim de semana (15 a 17 de setembro). As prisões e apreensões são resultado de ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), via monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Das 47 prisões efetuadas, nove foram por porte ilegal de arma de fogo. Conforme o relatório do Ciops, as prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Alvarães, Careiro Castanho, Coari, Eirunepé, Envira, Iranduba e Tabatinga.

Além das prisões por tráfico de drogas, a SSP-AM também registrou a prisão de pessoas envolvidas em crimes de roubo, tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio, violência doméstica e receptação. Um foragido da justiça também foi capturado.

Capital

Conforme as ocorrências, na sexta-feira (15), quatro homens, entre 22 e 26 anos de idade, foram presos em Manaus. A prisão foi efetuada pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na Rua Azevedo Ramos, bairro Redenção, zona centro-oeste.

Em posse dos suspeitos, os policiais encontraram e apreenderam duas pistolas, dois revólveres, 56 munições, várias porções de entorpecentes (entre cocaína e maconha) e R$ 20 em espécie. O grupo foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na sexta-feira, três homens, de 25, 27 e 30 anos, foram presos pela 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na Rua Ajuricaba, bairro Coroado, zona leste. O trio efetuou disparos contra a equipe policial, que revidou o ataque. Os homens foram presos e um deles, atingido com um tiro no abdômen, foi levado para o hospital.

No local, foram encontradas e apreendidas uma pistola, 11 munições intactas, uma pochete contendo R$ 112 em espécie, 12 porções de drogas (entre cocaína, maconha e oxi) e uma balança de precisão. Os suspeitos foram levados para o 14º DIP.

No sábado (16), um homem, de 19 anos, foi preso por policiais militares do Batalhão de Choque, após uma abordagem efetuada na Rua Pedras Corais, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Na ocorrência, os policiais apreenderam em posse do suspeito um revólver, quatro munições, uma motocicleta, um celular e R$ 126 em espécie. O homem foi conduzido para o 14° DIP.

No domingo (17), um homem de 51 anos foi preso por policiais da Rocam, na Rua Palafita, bairro Tarumã, zona oeste. Com o suspeito foram encontradas uma pistola, nove munições de calibre 380 e fuzil, 46 porções de cocaína, uma porção de oxi, um celular, uma balança de precisão e R$ 75 em espécie. O homem foi encaminhado para o 19° DIP.

No último domingo, de acordo com a PMAM, na Rua Maria Azevedo Ramos, bairro Redenção, zona centro-oeste, policiais da Rocam efetuaram a apreensão de um adolescente, de 12 anos, por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em posse do menor de idade foi encontrado um revólver e cinco munições intactas. O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

