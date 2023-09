Jovem morre após levar tiro na cabeça em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Reinaldo Ferreira Teixeira, de 24 anos, foi morto a tiros durante a tarde de domingo (17), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a vítima deu entrada no Hospital João Lúcio no domingo, e apresentava marcas de tiros na cabeça.

Reinaldo chegou a receber atendimento na unidade de saúde, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo logo em seguida. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

