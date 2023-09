Secretário da Sema comentou sobre as mudanças climáticas no Amazonas

A cidade de Manaus amanheceu, nessa quarta-feira (20), coberta de fumaça proveniente das queimadas em áreas de mata. Desde o mês de agosto, esta situação está se tornando cada vez mais corriqueira, o que preocupa especialistas e até mesmo, a própria população, que acaba inalando o ar contaminado.

“Hoje eu precisei usar máscara para permanecer fazendo o meu trabalho de fiscal aqui na ponte. Ontem os meus olhos estavam ardendo bastante e senti muita dor na minha cabeça por ter inalado essa fumaça, mas hoje ela veio mais intensa e resolvi me prevenir de problemas respiratórios e acredito que todos deviam fazer o mesmo”, disse Daniel Souza Lira, 36 anos, fiscal de transportes de passageiros.

A intensa fumaça também atrapalhou o transporte aéreo na capital amazonense. A empresa GOL Linhas Aéreas emitiu um comunicado informando que uma de suas aeronaves, que saiu de Brasília com destino a Manaus, precisou sobrevoar o espaço aéreo manauara por 19 minutos até que a visibilidade do ar melhorasse, para que assim, pudessem pousar em segurança.

A GOL informa que, na manhã desta quarta-feira (20), não registrou ocorrências significativas no aeroporto de Manaus (MAO). Apenas o voo G3 2148, procedente de Brasília (BSB) com destino à capital amazonense, precisou dilatar o pouso por 19 minutos em razão de condições meteorológicas adversas. O pouso aconteceu normalmente, sem intercorrências. Reiteramos que ações como esta são tomadas com foco na Segurança – valor número 1 da GOL. disse a GOL em nota.

Em nota, o Aeroporto de Manaus igualmente se pronunciou, ressaltando que está operando por instrumentos desde as 11:21 desta quarta, em decorrência das condições meteorológicas.

Chuva de granizo

No mesmo dia em que Manaus sofreu com as consequências das queimadas, uma forte chuva atingiu os bairros da capital amazonense no fim da manhã. Moradores do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, por exemplo, gravaram vídeos mostrando a queda de granizo durante o temporal.

Em um dos vídeos é possível ver uma moradora filmando a chuva e depois ela mostra uma pequena pedra de gelo que atingiu o solo de sua residência.

Através de nota, a Prefeitura de Manaus afirmou ter recebido, até às 15h30 de quarta-feira (20), 26 ocorrências, sendo: 11 de destelhamento, três de desabamento, três de tombamento, duas de alagamento, duas de rachaduras, duas relacionadas a bueiros, uma de risco de tombamento, uma solicitação de vistoria e uma solicitação de construção e reparo de ponte provisória.

A forte chuva causou estragos no Shopping Cidade Leste. A fachada de vidro do centro de compras ficou destruída e o aguaceiro acabou comprometendo o espaço. Assustados com a força da natureza, muitos clientes saíram correndo do local.

O Shopping Cidade Leste se pronunciou por nota e esclareceu que não descarta a possibilidade de que o fato tenha sido causado devido a mudanças bruscas de temperatura, e com isso, quebrou alguns vidros da área externa. No momento, a área estava livre e sem clientes, logo, não houve vítimas.

Ebulição global

De acordo com o geógrafo e ambientalista, Carlos Durigan, a atual situação climática que enfrentamos não é considerada parte do aquecimento global, mas sim da ebulição global.

“Previsões de aquecimento médio global têm se adiantado e já tivemos, em 2022, uma temperatura média global de 1,11° Celsius acima da mesma média no período pré-industrial, sendo que as previsões apontam que, ao ultrapassarmos a média global anual de 1,5º, entraríamos em uma fase preocupante de transformações no clima que levam ao surgimento de fortes anomalias climáticas, como é o caso dos extremos que temos observado nos últimos anos”, comentou o ambientalista.

Ações tradicionais também acentuaram o calor e as alterações climáticas da região. O aumento das queimadas nos municípios do interior influenciam diretamente no clima da Amazônia.

“Esta junção de fatores leva a este cenário extremo, onde a fumaça proveniente das queimadas e do desmatamento tem tristemente alterado a paisagem e trazido ainda mais problemas sanitários a todos nós“, pontuou Durigan.

Queimadas no interior

O secretário Eduardo Costa Taveira, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), atendeu a equipe do Em Tempo na tarde de quarta-feira (20), e comentou sobre a situação da fumaça em Manaus.

“Estamos em período de estiagem, um período seco, e tradicionalmente quem trabalha com a agricultura, usa desse período para poder melhorar a produção usando fogo para a limpeza de suas áreas. Mais de 70% dos focos de calor identificados são em áreas consolidadas, não são em áreas de floresta”, disse Taveira.

A situação da capital amazonense ficou ainda mais complicada com a força do fenômeno El Niño, que aumentou a temperatura da cidade e diminuiu o volume de chuva.

“Estamos enfrentando um desafio climático enorme, com o surgimento do ‘super El Niño’, que tem concentrado essa bolha de calor no Brasil e atingindo também Manaus. Com a inversão dos ventos, a fumaça dos municípios do interior veio para Manaus”, respondeu o secretário.

E para conter os problemas decorrentes das queimadas, o Governo do Amazonas lançou ações para conter os danos deixados pela atividade.

“Semana passada, o governador Wilson Lima decretou emergência ambiental por causa do aumento dos focos de fumaça no nosso Estado e também divulgou a Operação Estiagem 2023, que é coordenado pela Defesa Civil. Mas também temos que cooperar, não podemos usar fogo para limpar terreno, nesse momento de baixa umidade, não podemos usar o que usávamos antes”, orientou o profissional.

