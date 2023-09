Cúpula militar relata pressão para que comandante do Exército aderisse ao golpe

Brasília (DF) – Fontes da cúpula das Forças Armadas relataram à imprensa a pressão sofrida pelo então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, para que ele aderisse à tentativa de golpe de Estado. Freire Gomes disse não.

Ainda segundo as fontes, as tentativas ocorreram mais de uma vez em reuniões no Palácio do Planalto, com Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes do seu círculo ideológico mais próximo após a derrota eleitoral.

Freire Gomes, que era quem efetivamente tinha o comando da tropa, teria sido o bastião de resistência ao ânimo golpista do Planalto dentro das Forças Armadas.

O comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, e, principalmente, o da Marinha, Almir Garnier dos Santos, eram mais receptivos à ideia.

Freire Gomes estaria tão incomodado com a pressão que vinha sofrendo que chegou a transmitir ao futuro ministro da Defesa, José Múcio, o desejo de deixar o comando do Exército o quanto antes sem explicitar os motivos.

O general nunca levou oficialmente nenhuma queixa ao Alto Comando das Forças Armadas mas, nos bastidores, muitos sabiam das conversas. Nas reuniões do Alto Comando, Freire relatou apenas que reafirmara a Bolsonaro que o Exército não se afastaria de sua missão constitucional.

Segundo generais, nunca houve divisão do alto-comando para apoiar o golpe. O posicionamento ideológico de Garnier, da Marinha, porém, era conhecido. O almirante se recusou a receber Múcio durante a transição e não compareceu a cerimônia de troca de comando.

*Com informações da CNN

