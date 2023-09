VÍDEO: homem é detido por furtar celular de Lugano após final da Copa do Brasil

Torcedores comemoravam com o ídolo são-paulino nos arredores do Estádio do Morumbi quando rapaz tentou se aproveitar da distração

Um homem foi detido no último domingo (24) por furtar o celular de Diego Lugano, ex-zagueiro e ídolo do São Paulo. O caso aconteceu nos arredores do Estádio do Morumbi, durante a comemoração do título da Copa do Brasil para o clube Tricolor.

De acordo com a Polícia Militar, Lugano estava reunido com torcedores ao lado do estádio, tirando fotos e comemorando o feito inédito do São Paulo. Um homem aproveitou o momento de distração e furtou o celular do ex-atleta.

Imediatamente após o furto, torcedores reconheceram o autor do crime e, em conjunto com o ídolo são-paulino, seguraram o rapaz até a chegada da polícia. Policiais prenderam o homem em flagrante e a vítima teve o aparelho celular recuperado.

O caso foi encaminhado ao 34º Distrito Policial, na Avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia.

*Com informações do SBT Notícias.

