Mocidade Independente de Aparecida realiza 1º Ensaio de Bateria neste domingo

Manaus (AM) – Nos preparativos para o Carnaval 2024, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida realiza o primeiro Ensaio de Bateria no próximo domingo (1), com início às 20h. Detentora de 24 títulos no grupo especial, a Verde e Branco vai em busca do tricampeonato para continuar a hegemonia do Carnaval Manauara.

Os ensaios para a temporada 2024 acontecem na área externa da quadra da escola, localizada na avenida Ramos Ferreira, 102, bairro Aparecida, Zona Sul. Sob a regência de Mestre Lucas, a bateria cadenciada promete inovações nos naipes e componentes, visando o desfile do ano que vem.

Atrações

Além da Bateria Universidade do Ritmo, o ensaio também contará com a presença do intérprete oficial Wilsinho de Cima, acompanhado da Ala Musical, da Rainha de Bateria, Maylin Menezes, os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Musas Soberanas, Ala de Passistas, Musas Mirins, e os demais setores da escola.

Para Mestre Lucas, a expectativa para o primeiro Ensaio de Bateria são as melhores possíveis, desde o início do trabalho que começou em maio com a Oficina de Ritmo e a entrada de novos ritmistas, a tendência é que 2024 seja mais um grande ano para a Bateria Universidade do Ritmo. Com inovações e surpresas reservadas, o torcedor Soberano pode aguardar um grande show no domingo.

“Eu tenho certeza que esse primeiro ensaio será repleto de alegria e motivação, a Bateria Universidade do Ritmo está pronta para mais um Carnaval, destaco que haverá algumas surpresas para o público e vai dar tudo certo”, declarou.

Lucas também afirmou que o samba-enredo de 2024 terá um grande impacto na Avenida, com interações entre a Bateria e a Ala Musical da agremiação, “É um samba com refrão forte, que conta a saga da família Cidade, nossa expectativa é que seja muito bem cantado e executado na Avenida. Vamos fazer um trabalho muito forte entre a Bateria, Ala Musical e a Harmonia, para fazermos um belíssimo desfile em 2024, estamos prontos pro desafio”, finalizou.

