Primeira marcha para Exú acontece em Manaus neste sábado (30)

Manaus recebe neste próximo sábado (30), a 1ª Marcha para Exú. Com concentração da Praça da Polícia, os participantes irão percorrer as ruas de Manaus e terão como destino final a Praça do Congresso.

A programação inicia às 14h e tem previsão de encerramento às 21h. O tema da primeira marcha é: ““Exú não é satanás”. A estimativa de público mínima é de 100 a 150 pessoas, e a máxima, 1.500 pessoas.

A Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé, em parceria com a organização da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana (Aratrama), são os responsáveis pela organização da 1ª Marcha para Exú, no Amazonas.

Quem é Exú?

Para as religiões de matriz africana, Exú é a divindade que representa o mensageiro, a circulação da ideia, a comunicação, o cuidador da segurança.

Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: Exú não tem nada a ver com o demônio ou uma entidade do mal. Essa é uma leitura cristã da entidade que acabou se popularizando. A própria noção de demônio é cristã e não tem relação com a tradição africana.

Leia mais

Marcha da Família contra as drogas busca alertar sobre efeitos do uso de substâncias ilícitas

‘Marcha para Jesus’: evento aguarda mais de 500 mil pessoas

Em Manaus, 29ª edição da Marcha para Jesus terá apoio da prefeitura neste sábado