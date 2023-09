Manaus volta a ficar encoberta por fumaça e qualidade do ar é considerada péssima

Qualidade do ar é considerada péssima

A fumaça das queimadas voltou a encobrir Manaus durante a noite de quarta-feira (27) e o início da manhã desta quinta-feira (28). O aplicativo Selva, lançado pela UEA, apontou que a qualidade do ar nas zonas Sul e Oeste está no nível péssimo.

A advogada Bruna Oliveira, moradora do bairro Novo Israel, contou que a fumaça tem dificultado o seu dia a dia, assim como a alta temperatura que vem sendo registrada na capital amazonense.

“Ontem, quando voltava para casa à noite, eu mal conseguia respirar devido à tanta fumaça.

Meus olhos começaram a lacrimejar, acompanhados de uma sequência de espirros, além da sensação de estar sufocando”, relatou a advogada.

Já auxiliar administrativa Maria Fernanda Azevedo, residente no bairro Compensa, disse que a fumaça, além de prejudicar sua saúde, também atrapalha o desempenho de seu trabalho.

“Eu senti bastante falta de ar, não estava conseguindo respirar direito, meus olhos arderam demais. Tive dificuldade em me concentrar no trabalho por causa daquele horror de fumaça, ficou bem difícil fazer as coisas agora pela manhã”, ressaltou Azevedo.

Reprodução: Maria Fernanda Azevedo

No último dia 20, a paisagem de Manaus também amanheceu cinza e com o cheiro forte de queimadas. Diversos serviços foram afetados, entre eles, o sistema de aviação. Uma aeronave da GOL Linhas Aéreas precisou sobrevoar a capital amazonense em círculos por 19 minutos em razão de condições meteorológicas adversas.

Minha Manaus… encoberta de fumaça por causa das queimadas na floresta Amazônica, se fosse no Sul e Sudeste, seria destaque nacional. Como somos do Norte, somos invisíveis para o restante do Brasil.#Amazônia #Manaus #Amazonas #Floresta #Fogo #AquecimentoGlobal #EbuliçãoGlobal pic.twitter.com/tsz6QmESVy — Morningstar (@LuanSkywalker92) September 22, 2023

O secretário Eduardo Costa Taveira, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), atendeu a equipe do Em Tempo na tarde de quarta-feira (20), informou que as queimadas são provenientes da ação humana, e não natural.

“Estamos em período de estiagem, um período seco, e tradicionalmente quem trabalha com a agricultura, usa desse período para poder melhorar a produção usando fogo para a limpeza de suas áreas. Mais de 70% dos focos de calor identificados são em áreas consolidadas, não são em áreas de floresta”, disse Taveira.

